×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Donetsk’te bir yerleşim birimini ele geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#Donetsk#UKRAYNA
Rusya Donetsk’te bir yerleşim birimini ele geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 16:14

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk’te Lozovatskoye yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun cephe hattında bazı önemli yerlerin kontrolünü ele geçirdiği aktarılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Lozovatskoye yerleşim birimini kurtardı.” ifadelerine yer verildi.

Son bir gün içerisinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya ait 2 elektronik harp istasyonu, bir havacılık deposu ve bir mühimmat deposunu imha ettiği kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 10 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 37'si “özel operasyon bölgesi” dışında olmak üzere 81 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait bugüne kadar 630 uçak, 278 helikopter, 28 bin 545 İHA, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1390 çok namlulu roketatar, 12 bin 446 obüs ve havan topu, 24 bin 115 özel askeri aracı imha ettiği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Donetsk#UKRAYNA

BAKMADAN GEÇME!