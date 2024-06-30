Rusya Donetsk bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve güney askeri gruplarına bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Spornoye ve Novoaleksandrovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 968 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 463 tank ve zırhlı araç, 1361 çok namlulu roketatar, 11 bin 129 obüs ve havan topu ile 23 bin 136 özel askeri araç imha edildi."