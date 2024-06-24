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Rusya Donestk'i vurdu: En az 4 ölü

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#RUSYA#Donestk#UKRAYNA
Rusya Donestki vurdu: En az 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 16:45

Rus ordusu güçlerinin Ukrayna’nın Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentindeki sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.

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Rusya, Ukrayna’nın birçok noktasına yoğun saldırılar düzenliyor. Rus güçlerinin bugün Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentindeki sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, “Bu, son zamanlarda sivillere yönelik en büyük düşman saldırılarından biri” ifadelerini kullandı. Saldırının 2 İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini aktaran Filashkin, 1 evin yıkıldığını, 16 evin ise hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırının yarım saat arayla gerçekleştirildiği ve bir gaz boru hattı ile çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi.

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#RUSYA#Donestk#UKRAYNA

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