Rusya: Donbas’ta iki kenti kuşattık

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Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus topçusunun yoğun bombardımana devam ettiğini söyleyen Lugansk bölge valisi Sergey Gayday, durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Gayday, Rus güçlerinin şehirde sokak sokak ilerlediğini aktardı. Bundan önce Rus ordusu, Kramatorsk ve Severodonetsk’e uzanan yol üzerindeki Liman kasabasını ele geçirdiklerini bildirmişti.



Severodonetsk’te halihazırda yaklaşık 15 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Rus kuşatması altında kalan kentte tıpkı Mariupol’dekine benzer insani felaketler yaşanmasından endişe ediliyor. Vali Gayday’a göre ise Ruslar tam kuşatmayı başaramadı, şehre insani yardım malzemesi ulaştırmak hâlâ mümkün. Kent ile telefon bağlantısı iki haftadır kurulamıyor. Elektriklerin kesik olduğu kentte pompalar çalışmadığından su sıkıntısı yaşanıyor.