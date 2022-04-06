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Rusya Dışişleri: Buça'da Rus tarafının masumiyetine dair çok kanıt var

#Rusya#Buça Katliamı#Dünya
Rusya Dışişleri: Buçada Rus tarafının masumiyetine dair çok kanıt var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliama yönelik, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere yönelik yapılan katliamlara dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusu tarafından sivillere böyle bir muamele yapılmadığını söyleyen Zaharova, söz konusu görüntülerin Ukrayna tarafından kurgulandığını iddia etti. Zaharova, "3 Nisan'da dünya bu kez Buça şehrinde, Ukrayna makamlarının bir başka suçuna daha tanık oldu. Rus askerleri tarafından sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili bir suç sahnesi kurgulandı" dedi. Söz konusu görüntüleri ABD ve Batı medyasının yayarak suça ortak olduğunu ileri süren Zaharova, "Batı medyasını ve hepsinden önemlisi Amerikan medyasını yalnızca sahte ve yanlış bilgi yaymakla değil, Buça kentindeki suça ortak olmakla da suçluyorum" şekkinde konuştu.

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Rus ordusunun kenti kontrol altında tuttuğu dönemde Buça sakinleri tarafından böyle bir muameleye maruz kaldıkları yönünde tek bir şikayet olmadığını savunan Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı. Ancak Kiev rejimi herkesi doğrudan suçlamanın kimin emriyle yapıldığı konusunda açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Buça Katliamı#Dünya

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