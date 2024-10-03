Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan BRICS açıklaması: Ankara'nın isteğine saygı duyuyoruz

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan şehrinde yapılması planlanan BRICS Zirvesi hazırlıklarında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin BRICS'e katılma başvurusuna ilişkin kararın tüm üye devletler tarafından verileceğini belirten Ryabkov, “BRICS'te tüm kararlar oybirliğiyle alınır. Türkiye'nin başvurusu da buna dahildir" ifadesini kullandı.

Ryabkov, "Ankara'nın birliğe yakınlaşma isteğine saygı duyuyoruz" dedi.

Ryabkov ayrıca, Kazan'da yapılacak BRICS zirvesinde Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ve Türkiye arasında en düzeyde ele alınacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, 4 Eylül'de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS'e tam katılım için resmi başvurda bulunduğunu açıklamıştı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS'e katılma arzusunu defalarca dile getirdiğini ancak Türkiye'nin birliğe üyeliği konusunda somut bir karar alınmadığını söylemişti.

Rus basınına konuşan Uşakov, 16. BRICS Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmen zirveye davet edildiğini doğrulamıştı.