Rusya Dışişleri Bakanlığına siber saldırı: 'Daha önce görülmemiş boyutta'

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Dünyanın sonucunu merakla beklediği BRICS Zirvesi sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesine Moskova saati ile 10:00'dan 14:00'e kadar siber saldırı gerçekleşti.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “İnternet sitemize yönelik saldırılarla düzenli olarak karşılaşıyoruz. Ancak bugünkü siber saldırı daha önce görülmemiş bir boyutta" açıklaması yaptı.

Zaharova, bakanlık teknik servis ekiplerinin internet sitesine yeniden erişim sağlamak için çalıştığını belirtti.

"Siteye erişimi sağlamak için yeni bilgiler eklememeye karar verdik" ifadesinde bulunan Zaharova, “Bu tür düşmanca etkilerin bugünlerde Kazan'da başarıyla gerçekleştirilen BRICS zirvesi etkinlikleriyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

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Zaharova ayrıca, bakanlığın internet sitesine özellikle mobil erişimde sorun yaşanabileceğini kaydetti.