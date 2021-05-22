Nerdun HACIOĞLU
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Dış turizm için erken
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, turizm amaçlı dünyaya açılma zamanının henüz gelmediğini belirterek Rus vatandaşlarına ülkede kalmaları çağrısı yaptı.
Zaharova, “Turizmin merkezi ülkelerin salgınla ilgili yasakların kaldırılması söylemlerini gayet iyi anlıyoruz. Tatil amaçlı Rusya dışına seyahat planlayan vatandaşlarımızı atacakları bu adımı çok iyi hesaplamaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.
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