Rusya Dışişleri Bakanlığı: Dış turizm için erken

Zaharova, “Turizmin merkezi ülkelerin salgınla ilgili yasakların kaldırılması söylemlerini gayet iyi anlıyoruz. Tatil amaçlı Rusya dışına seyahat planlayan vatandaşlarımızı atacakları bu adımı çok iyi hesaplamaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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