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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan elleri cebinde karşılama!

#Rusya#Lavrov#Dünya

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani, mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek için Rusya'nın başkenti Moskova'daydı. İki bakanın görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu. Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı. Lavrov tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelecek haberlerde.

Üçüncü haftasındaki savaşı durdurmak için pek çok ülke diplomatik adımlar atıyor.

O ülkelerden birisi de Katar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan elleri cebinde karşılama

Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ve mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu.

Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı. Lavrov tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

Mevkidaşını Eli cebinde şekilde karşılayan Lavrov ayrıca kapıda ateşlerini ölçtürdü. Lavrov’un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan elleri cebinde karşılama

İki bakanın Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ikili ilişkiler hakkında da görüştüğü belirtildi.

Al Sani 'Ukrayna’daki krizin hızlı şekilde barış yoluyla çözülmesinden yanayız' mesajını verdi.

Lavrov ise 'Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor' sözleri ile Moskova'nın katı tutumunu sürdürdü.

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#Rusya#Lavrov#Dünya

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