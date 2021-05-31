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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile "siyasi" temasların kurulması için zamanın geldiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Rusya-AB ilişkilerine ilişkin düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Durum oldukça zor. Avrupa kıtası, benzeri görülmemiş bir güven krizi yaşıyor. Doğuya doğru bölmeye yönelik çizgiler çekiliyor." dedi.

Batı ülkelerinin uluslararası hukuk normlarına uymadığına işaret eden Lavrov, Rusya'nın ve müttefiklerinin iç işlerine müdahale edildiğini söyledi.

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AB’nin kendisini Rusya'dan izole ettiğini savunan Lavrov, AB ile "dürüst" ve "eşit" iş birliği kurmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov, "Bu, yeni dostça olmayan adımlara, güce dayalı etkileşim kurma girişimlerine ve iç işlerimize müdahaleye tepki vermeyeceğimiz anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

Rusya ile AB arasında komisyonlar seviyesinde bazı konularda teknik temasların sürdürüldüğüne dikkati çeken Lavrov, "Siyasi temasların kurulması için de zamanın geldiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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