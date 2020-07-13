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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 22:11,Son Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Libya, Suriye ve Afganistan'daki duruma ilişkin telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Pompeo'nun görüşmesine ilişkin, "Rus-Amerikan çalışma grupları arasında askeri ve siyasi konularda yapılacak toplantılar bağlamında stratejik istikrarın sağlanmasıyla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.

İkili ilişkilerle ilgili sorunların da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, iki bakanın, Libya, Suriye ve Afganistan'daki son durumu da ele aldığı aktarıldı.

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