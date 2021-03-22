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Dünya
Vahdet AYAZ/RUSYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Putin, yarın Kovid-19 aşısı yaptıracak!

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Putin, yarın Kovid-19 aşısı yaptıracak!

Dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısının sahibi Rusya'dan flaş bir haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kovid-19 aşısı yaptıracağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın aşı olacağı duyuruldu. Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yarın aşı olacağım” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta aşı olacağını duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, “Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının ‘Putin’in hangi aşıyı olacağı’ sorusunu yanıtladı. Peskov, “Üç aşımızdan birini olacak” dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.

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