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Rusya Devlet Başkanı Putin: Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

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#Rusya#Putin#Deniz Kuvvetleri
Rusya Devlet Başkanı Putin: Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 00:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın Murmansk şehrinde "Perm" isimli nükleer denizaltının denize indirilmesi vesilesiyle düzenlenen törene çevrimiçi katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Törende konuşan Putin, "Perm" denizaltısının hipersonik "Tsirkon" füzeleriyle donatıldığını ve 2026'da Deniz Kuvvetlerinin kullanımında olacağını belirtti.

Modern denizaltıların seri üretimini sürdürdüklerini ifade eden Putin, "Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye, çeşitli tasarımlardaki gemiler ve denizaltılarının inşasına, bunları modern silah, teçhizat ve haberleşme sistemleriyle donatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin: Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Putin, Arktik bölgesinin ekonomi, lojistik ve ulaşım açıdan önem kazandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Rusya Devlet Başkanı Putin: Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

"Denizaltı ve gemiler, filolarımızın gücünü artıracak ve Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini güçlendirecek, Arktik bölgesi dahil dünya okyanuslarının çeşitli bölgelerinde ulusal çıkarlarımızı koruyacak. Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması için elimizden geleni yapacağız."

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#Rusya#Putin#Deniz Kuvvetleri

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