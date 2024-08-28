Rusya dev barajı hedef aldı! Milyonlar risk altında... Nükleer tehlike yeniden gündemde

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26 Ağustos'tan bu yana Rus ordusu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını vuruyor.

Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini açıklarken Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu vurguladı.

SALDIRILARDA KİEV BARAJI DA HEDEF ALINDI

Kiev'de iki enerji tesisinin hasar almasıyla elektrik kesintileri artarken Kiev Hidroelektrik Santrali'nin yakınında bulunan barajın etrafındaki yolda yangın çıktığı görüldü. Ukraynalı yetkililer santralin doğrudan hasar almadığını duyururken Ukrayna basınında çıkan bazı haberlerde ise küçük hasarların meydana geldiği iddia edildi. Enerji altyapısına yönelik saldırılar Ukrayna'da özellikle Kiev'in kuzeyindeki barajın durumunu gündeme getirdi.

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KİEV BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Başkent Kiev'e 20 kilometre uzaklıkta ve kuzeyde Dinyeper Nehri üzerinde yer alan baraj ve santral, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde inşa edildi. Söz konusu yapı, 1960'lı yıllarda en hızlı inşa edilen tesislerden biri olarak da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 40 metre yükseklik ve 288 metre uzunluğu sahip olan Kiev Barajı, ülkenin Dnipro, Kakhovka ve Kaniv'deki barajlarıyla birlikte en büyükler arasında yer alıyor. Kiev Baraj Gölü, 922 kilometrekare alanı ve su hacmi açısından 3,7 kilometreküple ülkenin en büyük üçüncü su kaynağı olarak biliniyor.

1996'da kapsamlı bir yenilemeden geçen hidroelektrik santrali, 440 megavat kurulu kapasitesiyle Ukrayna'nın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olarak öne çıkıyor.

BARAJ SULARININ SERBEST KALMASI MİLYONLARI ETKİLEYEBİLİR

Ülkenin en büyük rezervuarlarından birine sahip Kiev Barajı'nın suyunun olası bir saldırı nedeniyle serbest kalması, başkent Kiev'in ortasından geçen Dinyeper Nehri'nin su seviyesinin hızla yükselmesine neden olacak.

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Böylesi bir durumun, savaştan önce yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip başkentin merkezinde büyük bir taşkına neden olup olmayacağı konusunda net öngörüler bulunmuyor.

Öte yandan, santralin üretim kapasitesini kaybetmesi, Kiev'in ısınmadan sanayiye hemen her alanda yaşamsal öneme sahip elektrik enerjisinden yoksun kalmasını gündeme getirecek.

Baraj suları sadece Kiev'i değil, Dinyeper nehri üzerinde bulunan bir milyon nüfuslu Dnipro ve 750 bin nüfuslu Zaporijya gibi diğer büyük kentleri de etkileyebilir. Ayrıca Dinyeper üzerinde Zaporijya Nükleer Santrali de bulunuyor.

KAKHOVKA BARAJI VAKASI

Kiev Barajı ile Hidroelektrik Santrali yakınlarının son saldırılarda hedef alınması, Haziran 2023'te Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanarak yıkılmasını akıllara getirdi.

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Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan ancak Rusların kontrolünde olan baraj bombalanarak büyük hasar gördü.

Ukrayna ordusu barajın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova'daki yetkililer, Ukrayna'yı tesise sabotaj yapmakla suçladı. Çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı olayda, yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Kakhovka Barajı 2023 yılında böyle patlamıştı.

KURSK NÜKLEER SANTRALİ YAKININDA BOMBA BULUNDU

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan ABD yapımı misket bombasının Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) yakınlarında imha edildiğini bildirdi. Rosgvardiya’dan yapılan yazılı açıklamada, Kursk NGS’ye 5 kilometre uzaklıkta Ukrayna ordusuna ait patlamamış misket bombasının tespit edildiği belirtildi.

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Bombanın ABD yapımı HIMARS sisteminden fırlatıldığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rosgvardiya ekiplerinin bombayı kontrollü bir şekilde imha ettiği kaydedildi.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, dün bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

ROSTOV'DA AKARYAKIT DEPOSUNA İHA SALDIRISI

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Rusya’nın Rostov şehri Valisi Vasiliy Golubyev, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Rostov’un Kamenskiy bölgesinde bulunan akaryakıt deposuna İHA saldırısı yapıldığını belirtti. Saldırı sonucu yaralının bulunmadığı bilgisini veren Golubyev, itfaiye ekiplerinin depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rostov'daki Proletarsk adlı akaryakıt deposunda da 18 Ağustos’ta çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 10 gün sürmüştü. Rus sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, geniş bir alana yayılan yangının gece saatlerde çıktığı görülüyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sıklıkla İHA'ların saldırılarına hedef oluyor.

RUSYA DONBASS'TA İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kamışevka yerleşim biriminin, Rus ordusu tarafından kontrol altına alındığını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kamışevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

148 bölgede yabancı paralı savaşçıların bulunduğu kamp, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların 1 günde insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışlarıyla bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 613 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 589 tank ve zırhlı araç, 1426 çok namlulu roketatar, 13 bin 720 obüs ve havan topu ile 25 bin 312 özel askeri araç imha edildi."