Rusya’da Ortodoks halk tugayları

Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya’da Bolşevik devriminin hemen sonrasında, ülkenin en buhranlı dönemden geçtiği 1920 yıllarında yeni rejim sempatizanı sıradan halkın katılımıyla oluşturulan ve ülkede asayişi sağlamakta Kızıl Komiserler’e yardım eden "Drujinnik" tugayları, günümüzde ideoloji yerine dini motivasyonla geri dönüyor.

Rusya Ortodoks Kilisesi üst düzey yöneticilerinden Peder Vsevolod Çaplin tarafından daha bir ay önce ortaya atılan "Ortodoks Tugay" fikrinin laik Rus devleti tarafından olumlu bir girişim olarak karşılandığı bildirildi.



Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından hukuki çerçevesinin belirlenmesi için incelenmeye alınan dini tugay önerisinin 1 Aralık tarihinden itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.



Rusya şehir ve kasabalarında özel kollukla birkaç kişilik gruplar halinde devriye gezecek dini tugaylar, devlet güvenlik güçlerinin ulaşamadığı olaylara müdahale etme hakkına sahip olacak. Dini etiket taşıyan halk tugaylarının Rusya şehir ve kasaba sokaklarında güvenliği sağlamaları fikrine şimdilik sadece insan hakları savunucusu örgütler karşı çıkıyor.