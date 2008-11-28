Rusya’da ’Aziz Stalin’ skandalı

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Rusya’da, Sovyetler döneminin kanlı diktatörü Stalin’in aziz ikonası St. Petersburg şehri kiliselerinden birine konulunca büyük bir skandal patlak verdi.
"Aziz Stalin" ikonası skandalı Komsomolskaya Pravda gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’ta Strelnya semtindeki bir kilisenin duvarında Ortodoks dünyasının azizlerinin yanı sıra Stalin tam boy ikona biçiminde yer alıyordu.
Kilise papazı Evstafiy Yakov’a, "Burada ikona Stalin’in ne işi var" sorusu sorulduğunda şu ilginç yanıt: "Bu aslında Martyona Blajennaya ikonası. İkinci dünya savaşı sırasında Stalin bu ulu kadına gidip Moskova’yı savunup savunamayacağını sormuş.
İkona o anı tasvir ediyor". Haber tüm Rusya çapında yayıldıktan sonra, skandalın aslında çok daha derin bir kriz yarattığı ortaya çıktı. Rusya Komünist partisinin son birkaç yıldır kendi yandaşı papazlar kanalıyla Rusya Patrikhanesi’ne "Stalin aziz mertebesine çıkartılmalı" baskısı yaptığı öğrenildi.