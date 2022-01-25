Rusya Covid-19 salgınında rekor tazeledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbula giriş yasağı kalktı Yollar trafiğe açıldıİstanbul'a giriş yasağı kalktı! Yollar trafiğe açıldı#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
Lakabı açlık düşmanı... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide miLakabı 'açlık düşmanı'... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide mi? #Etiyopya
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Covid-19 salgınında rekor tazeledi

#RUSYA#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Rusya Covid-19 salgınında rekor tazeledi

 Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 67 bin 809 yeni Covid-19 vakasıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Haberin Devamı

Rusya, Covid-19 ile mücadele etmeye devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 67 bin 809 Covid-19 vakası ile birlikte rekor tazeleyen Rusya, salgının başından beri tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da son verilerle birlikte 11 milyon 241 bin 109 oldu.

Son 24 saatte hayatını kaybeden 681 kişi ile birlikte ülkedeki toplam can kaybı da 327 bin 448’e yükseldi.

Sağlığına kavuşan kişi sayısının 26 bin 404 olduğu Rusya’da, toplam iyileşen sayısı 10 milyon 71 bin 740 oldu.

MOSKOVA YİNE İLK SIRADA

Covid-19 vaka sayısında hep ilk sırada olan başkent Moskova’da son 24 saatte 18 bin 935 yeni vaka tespit edildi ve kentteki toplam vaka sayısı da 2 milyon 212 bin 980’e ulaştı.

Rusya'da resmi verilere göre 82 milyon kişi tek doz, 78 milyon kişi ise çift doz Covid-19 aşısı oldu.

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonu nedeniyle vakalarda yaşanan artışa rağmen sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini ifade etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Koronavirüs#Vaka Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail