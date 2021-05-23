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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya cepheye robot savaşçıları sürecek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya cepheye robot savaşçıları sürecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yapay zekâya sahip ve insan müdahalesine gerek duymadan düşmanla tek başına savaşabilecek savaş robotu geliştirdiklerini duyurdu.

Şoygu, “Ülkemiz son yıllarda robot teknolojilerinde inanılmaz atılımlar gerçekleştirdi. Savaş meydanlarında ve özellikle terörle mücadelede yapay zekâya sahip robotlar ön plana çıkacak. Hatta bu robotların seri üretimine başladığımızı söylebilirim” dedi.

Rus askeri uzmanlar, asker robotun minyatür zırhlı piyade araçları olduğuna işaret etti. Robotlar ‘Uran-9’ adıyla biliniyor. Araç donanımında Kalaşnikof tipi 7.62 mm mermi atan otomatik tüfek yer alırken, 12.7 mm mermi kullanan ‘Kord’ marka tüfek ile AG-30M bazuka da eklenebiliyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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