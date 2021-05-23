Rusya cepheye robot savaşçıları sürecek

Şoygu, “Ülkemiz son yıllarda robot teknolojilerinde inanılmaz atılımlar gerçekleştirdi. Savaş meydanlarında ve özellikle terörle mücadelede yapay zekâya sahip robotlar ön plana çıkacak. Hatta bu robotların seri üretimine başladığımızı söylebilirim” dedi.

Rus askeri uzmanlar, asker robotun minyatür zırhlı piyade araçları olduğuna işaret etti. Robotlar ‘Uran-9’ adıyla biliniyor. Araç donanımında Kalaşnikof tipi 7.62 mm mermi atan otomatik tüfek yer alırken, 12.7 mm mermi kullanan ‘Kord’ marka tüfek ile AG-30M bazuka da eklenebiliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara