Rusya - Çekya arasında 'sınır dışı' tartışması

Çekya Başsavcılığından Martin Bily, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 5 kişinin Doğu Ukrayna’da Rusya yanlısı gruplar için savaşmak üzere bu bölgeye gittikleri yönünde suçlamaların bulunduğunu bildirdi.

Bily ayrıca gözaltına alınan kişilerin Doğu Ukrayna’ya gitmek isteyen kişileri organize ettikleri yönünde iddiaların da olduğunu kaydetti.

Öte yandan Çekya basınında yer alan haberlerde, 5 Çek vatandaşının silahlı bir örgüte üye oldukları, Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) ile ilişkilerinin olduğu ileri sürüldü.

ÇEKYA VE RUSYA ARASINDA DİPLOMAT KRİZİ

Çekya’da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya’da Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya’nın yeni Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek de Rusya’nın aldığı kararı gözden geçirmesi çağrısında bulunmuş, aksi taktirde Moskova’daki Çek Büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini bildirmişti.

RUSYA'DAN ÇEKYA'NIN '20 DİPLOMATI SINIR DIŞI KARARINI GERİ AL' TALEBİNE TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya'nın, ülkesinden "20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararını değiştirmesi" talebinde bulunmasına tepki gösterdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çek politikacıların Kafka'yı gerçeğe dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Prag'a NATO içerisinde diyalog için ültimatom vermesini öneriyoruz. Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Ayrıca Zaharova, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi'nin, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Çekya'ya destek olarak "Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden faaliyetlerden kaçınması" çağrısı ve "Rus istihbarat servisinin eylemlerine sert tepki" açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Zaharova, AB ülkelerinin, istihbarat servislerinin dünya çapında neler yaptığını açıklamasını istedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya'ya "20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararını 22 Nisan öğleye kadar değiştirmesi gerektiğini" söylemişti.

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