Rusya çekiliyor... S-400’ler uçaklara yükleniyor

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Suriye’de 8 Aralık tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle Rusya da bu ülkedeki askeri varlığını azaltmaya başladı. Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne inen Rus nakliye uçakları pahalı silahları Rusya’ya nakletme operasyonu başlattı. Rusya, Suriye’den çekilişini ABD’nin Afganistan’dan kaçışına benzetilmemesi için operasyonu mümkün olduğunca gizli gerçekleştirmeye çalıştı.

YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ

Rusların dün sabah Suriye’den kapsamlı çekilme operasyonu başlattıklarını ilk olarak Suriye’deki ‘Free Syria News Network’ yayını duyurdu. Rus nakliye uçaklarının birbiri ardından üsse inmeye başladıkları belirtilerek, “Hmeymim pistinde uçaklara yüklenmek üzere 100 civarında envai çeşit askeri araç bekliyor. Bunların büyük çoğunluğu Humus bölgesinden çekilen Rus birliklerine ait” dendi.

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DEV NAKLİYE UÇAKLARI

Birkaç saat sonra Rusya’nın Hmeymim üssünden kapsamlı çekilme operasyonu başlattığı “Maxar Technologies” uydu gözlem şirketi tarafından doğrulandı. Suriye’deki Hmeymim üssüne Rusya’dan 2 adet devasa AN-124, 3 adet İL-76, 3 adet daha küçük AN-32 ile bir adet AN-72 nakliye uçağının iniş yaptığı vurgulandı. Uydu görüntülerine göre Rus askeri teknisyenler taarruz helikopteri sınıfına giren KA-52 helikopterlerini parçalara ayırarak uçaklara yüklenebilir hale getiriyor. Üsse inen AN-124 nakliye uçaklarına büyük ihtimalle zamanında Suriye’ye konuşlandırılan S-300 ile S-400 hava savunma bataryaları yüklenecek. Ayrıca daha önce Hmeymim’de bulunan Rusya’ya ait 30 civarında savaş uçağının cumartesi sabahı üstte görülmediği de kaydedildi.

CEBELİTARIK’A GİDİYORLAR

Rusya’nın askeri varlığını Suriye’den çekmesi Tartus deniz üssünde de gözlendi. Yine uydu görüntülerine göre Rusya’ya ait 4 savaş gemisiyle bir dizel denizaltının şu anda Akdeniz açıklarında Cebelitarık boğazı istikametinde yol aldıkları vurgulandı. Rusya’ya ait savaş gemileri 8 Aralıktan önce Suriye’nin Tartus limanından ayrılarak, doğu Akdeniz sularında tatbikat gerekçesiyle yola koyulmuştu. Suriye’deki Rus askeri varlığıyla ilgili 11 Aralıkta netleşen veriler, Rus birliklerinin tüm personel ve önemli mühimmatlarıyla terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kuzey bölgeleri tamamen terk ettiği yönündeydi.

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KREMLİN: MÜZAKERE EDİLECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov hafta arası yeni Suriye yönetimiyle temasa geçtiklerini belirterek “Hmeymim ile Tartus üslerinin Suriye’de kalıp kalmayacağını yeni Suriye yönetimiyle zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde görüşeceğiz. Şimdilik geçici yönetimle oradaki personelin can güvenliğine ağırlık veriyoruz” demişti.

Bu arada Suriye’deki geçici yönetimin parçası sayılan eski Yüksek Müzakere Komitesi Başkanı Muhammed Sabri, Suriye’deki yabancı ülke askeri varlığının bir günde alınacak karar olmadığını söyleyerek, “Suriye’de yeni yönetim istikrar ve güven ortamını sağladıktan sonra ülkemizde dış ülkelerin askeri varlığı konusu halka referandum şeklinde taşınarak sorulacak” açıklamasını yaptı.

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TERÖR ELEBAŞI PANİKTE

Suriye’de Esad rejimi, Rusya ve ABD ile aynı anda ortaklık kuran terör örgütü PKK/YPG elebaşıları Rusya’nın da ülkeyi terk edecek olmasının endişesini yaşıyor. PKK/YPG terör örgütünün elebaşısı Mazlum Abdi WSJ’ye verdiği demeçte, Suriye Milli Ordusu’nun kuzey Suriye’de ilerlemesine işaret ederek “Umarız ABD, bölgelerimize yönelik bu saldırıları durdurmak için yeterli siyasi baskıyı uygular. Şu ana kadar uygulanan baskı yeterli değil” ifadesini kullandı. HTŞ’nin Türkiye ile ilişkileri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretinin kendilerini endişelendirdiğini belirten Abdi, Şam’a bir heyet gönderdiklerini belirterek, “Suriye’deki yeni düzende yerimizi almak istiyoruz” diye konuştu. Önceki gün de Financial Times’a konuşan PYD/YPG’nin sözcüsü Ferhad Şami, ABD’nin bölgeden çekilerek kendilerini yalnız bırakmasından korktuklarını dile getirmişti.

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İSRAİL YİNE ŞAM’I VURDU

Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından kritik noktalara vuran İsrail ordusu, saldırılarına devam ediyor. İsrail’e ait jetler önceki gün de Şam çevresinde bulunan askeri hedeflere 40 civarında hava saldırısı düzenledi. Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargâhı imha edildi. Hama’nın güneybatısındaki Bilimsel Araştırma Merkezi ile Suveyda’nın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da saldırıların hedefi oldu. Öte yandan Suriye’nin yeni yönetimi, İsrail’in saldırılarını kınarken konuyu ilk kez uluslararası platforma taşıdı. Şam yönetimi, İsrail’in Suriye egemenliğini ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nı ihlal etmesiyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne resmi bir şikâyette bulundu.