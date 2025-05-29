Rusya 'büyük taarruza' hazırlanıyor: 'Rusların asker sayısı sürekli artıyor... Ukrayna hatları yarılabilir'

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Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında yoğun saldırılarını sürdürüyor. Donbas bölgesinde kontrol altında tutulan bölgelere doğru ilerleyen Rus güçleri, son haftalarda önemli toprak kazanımları elde etti. Askeri gözlemciler, bu hamlelerin Moskova'nın yaz taarruzunun başlangıcı olabileceğini belirtti.

Savaş izleme grubu Deepstate'in verilerine göre, Rusya bu ay içinde Ukrayna'da ele geçirdiği toprak miktarını iki katına çıkardı. Özellikle Donetsk bölgesinde Pokrovsk ve Toretsk arasındaki savunma hatlarını aşan Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun lojistik merkezlerine yaklaşmayı başardı.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, Ukrayna, Rusya'dan gelecek geniş çaplı taarruzu savuşturmakta zorlanabilir. Rusya'nın cephe hattı boyunca taarruza başlamak için hazırlıklarını sürdürdüğünü bildiren FT, 1000 kilometreden uzun cephe hattı boyunca askerlerin "büyük bir saldırı" için hazırlandığını iddia etti.

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'RUSLARIN SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR'

FT'ye konuşan Ukraynalı askerler, çok sayıda Rus birliğinin cephede sürekli yer değiştirdiğini ve "neredeyse dinlenmeden" hazırlandığını ifade etti. Ukraynalılar, Rusların sayısının sürekli arttığını belirterek, Rus askerlerinin cephede ilerlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Sumy bölgesinde küçük çaplı ilerlemeler kaydeden Rus ordusu, Ukrayna'yı askeri kaynaklarını farklı cephelere dağıtmak zorunda bırakacak şekilde baskı kurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amaçlarının Ukrayna'yı ele geçirmek değil, bir "tampon bölge" oluşturmak olduğunu söylerken, Ukrayna'dan gelen istihbarat raporlarına göre Sumy'de konuşlandırılan 50 bin Rus askeri geniş çaplı bir taarruzun habercisi olabilir.

'RUS BİRLİKLERİ SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIRLANIYOR'

Rusya merkezli RT News'e göre, Rusya'nın yaz taarruzu, savaşın sonunu getirebilir. RT News, Ukrayna'nın Rusya saldırısına karşı direnemeyeceğini öne sürerken, Rus ordusunun savaşı bitirmek için hazırlandığını açıkladı.

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Uzmanlar, Ukrayna'nın cephe hattı boyunca başlayacak bir Rus saldırısına dayanabileceğinden emin olmadıklarını söyledi. Askeri analistlere göre, kimsenin Ukrayna'dan bir mucize yaratmasını beklememesi gerekiyor. ABD'nin desteğini azaltmasıyla ihtiyaç duyduğu kaynaklardan yoksun hale gelen Ukrayna, son haftalarda cephede düzenli olarak geri çekilmek zorunda kalıyor. FT, büyük bir taarruzun, Ukrayna cephelerini yarabileceğini bildirdi.

'HAVA SALDIRILARININ AMACI UKRAYNA SAVUNMASINI ZAYIFLATMAK'

Geçtiğimiz hafta, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği dron ve füze saldırıları rekor seviyelere ulaştı. Üç gece boyunca süren saldırılarda yüzlerce insansız hava aracı ve balistik füze kullanıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu saldırıların savunmalarını aşarak hedeflerini vurduğunu doğruladı.

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Birleşmiş Milletler (BM), nisan ayından bu yana sivil kayıplarda artış olduğunu bildirdi. BM'nin son Ukrayna raporunda, son dönemdeki bombardımanlar sonucu onlarca sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu saldırıları, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği dron taarruzlarına misilleme olarak nitelendirdi.

Washington Post (WP), hava saldırılarının Ukrayna savunmasını zayıflatmak için düzenlendiğini öne sürdü. WP'ye konuşan askeri analistler, Rus saldırılarının Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerini yoğun şekilde hedef aldığını vurgulayarak, bu durumun kara harekatına hazırlık olduğunu savundu.

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RUSYA VE UKRAYNA'NIN DİPLOMASİ SATRANCI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Haziran'da İstanbul'da yeni bir görüşme turu önerdi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise Kiev'in müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu ancak öncelikle somut ateşkes adımları beklediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus saldırıları devam ederken diplomasinin başarı şansının düşük olduğunu vurguladı. "Sürekli bombardıman altında kalırken anlaşma sağlamak mümkün değil" ifadesini kullanan Zelenski, Batılı müttefiklerinden destek talep etti.

TRUMP UKRAYNA'YA DESTEK VERECEK Mİ?

ABD şu ana kadar Ukrayna'ya doğrudan destek sözü vermekten kaçındı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'da barışın sağlanamaması halinde "yollarına bakacaklarını" söyleyerek, diplomatik girişimler dışında bir yardımda bulunmayacaklarının sinyalini verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Putin'i uyardı. "Ateşle oynuyor" diyen Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Buna karşın, Trump, Ukrayna'ya cephane desteği verip vermeyecekleri konusunda bir yorum yapmadı.

'KREMLİN TOPRAK KAZANIMI PEŞİNDE'

RAND Corporation uzmanı Samuel Charap, tarafların şimdilik askeri hamlelerine odaklandığını söyledi. "Savaşan devletler, müzakere masasına oturmadan önce avantaj sağlamaya çalışır" diyen Charap, yakın vadede diplomatik çözüm ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.

New York Times (NYT) ise Putin'in saldırıları artırarak pazarlık gücünü artırmayı hedeflediğini öne sürdü. NYT'nin haberinde, yaz koşullarının askeri operasyonlar için elverişli olduğu bu dönemde, Rusya'nın pazarlık masasına dönmeden önce daha fazla toprak kazanımı peşinde olduğu iddia edildi.

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Mykola Bielieskov da Rus ordusunun ilerleme hızının yavaş olduğunu savundu. Bielieskov, ekonomik baskılar ve kaynak sıkıntılarının Moskova'nın uzun vadeli stratejisini sekteye uğratabileceğini vurguladı.