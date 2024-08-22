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Rusya bu sorunun cevabını arıyor! Ukrayna'nın Kursk'u işgal etmesinin sorumlusu kim? Putin açıkladı: Nükleer santral tehdit altında...

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#Rusya#Ukrayna#Alexander Lapin
Rusya bu sorunun cevabını arıyor Ukraynanın Kursku işgal etmesinin sorumlusu kim Putin açıkladı: Nükleer santral tehdit altında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 16:21

Ukrayna'nın Rusya'daki Kursk bölgesini işgal edilmesinin yankıları sürerken kamuoyu "olayın sorumlusu kim" sorusunun cevabını alıyor. Wall Street Journal, Rus General Alexander Lapin'in aldığı bazı kararların sınır bölgesinde zafiyet yarattığını ve Ukraynalıların bundan yararlandığını yazdı. Ayrıca habere göre işgalde Rus istihbaratının yanlış değerlendirmeleri de Kursk'un işgal edilmesine yol açtı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk'taki nükleer santrali tehdit ettiğini açıkladı.

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Ukrayna - Rusya sürerken Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesini işgal etmesinin yankıları sürüyor. 6 Ağustos'ta başlayan harekat sonucunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'da 1000 kilometre kareden fazla toprak ele geçirdiklerini açıkladı.

KURSK'UN İŞGAL EDİLMESİNİN SORUMLUSU LAPIN Mİ?

Ukrayna'nın bu beklenmeyen baskını, tüm dikkatini Ukrayna'daki savaşa veren Rusya'nın sınırlarında yaşadığı zafiyeti de gözler önüne serdi. Şimdi ise kamuoyu Kursk harekatının sorumlusunun kim olduğunun cevabını arıyor. Wall Street Journal'de yayımlanan bir habere göre Rusya'nın yaşadığı bu zafiyetin sorumlusu Albay General Alexander Lapin.

"Albay General" rütbesi Rus Ordusu'nda mareşalden sonra verilen en yüksek rütbe. Albay General Alexander Lapin de Rus Ordusu'nun görevden alınana kadar Ukrayna'daki kuvvetlerinin komutanıydı. 2024 yılından bu yana kuzey birlikleri komutanı olarak görev yapan Lapin, Kursk'ta sınırların güvenliğini sağlayan bir konseyi yakın zamanda dağıtmakla suçlanıyor. Lapin bu konseyi dağıtıp bölgedeki askerlerin sınırı koruyacak güce sahip olduğunu söylediği öne sürülüyor.

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Rusya bu sorunun cevabını arıyor Ukraynanın Kursku işgal etmesinin sorumlusu kim Putin açıkladı: Nükleer santral tehdit altında...

Albay General Alexander Lapin

RUS İSTİHBARATININ DA PAYI VAR 

WSJ haberine göre Lapin'in sınırları koruyan konseyi dağıtma kararı Kursk bölgesindeki sınırlarda Ukrayna ordusu için adeta bir gedik açtı. Ancak tek suçlu Lapin değil. Habere göre Rus istihbaratının aldığı yanlış kararların da bu harekatta payı var. Bu karar sonrası Ukrayna ordusu, komuta konseyinden mahrum kalan bölgeye birlik yığmaya başladı. Rus istihbaratı da Ukrayna'nın daha önce defalarca bölgeye birlik kaydırdığını ve bu son hamlenin de Ukrayna'nın uyguladığı psikolojik adımlardan biri olduğunu düşündü. Rus istihbaratı Ukrayna'nın sınırdaki hareketliliğini önemsemedi ve Kursk bölgesine takviye uygulamadı.

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DENEYİMSİZ ASKERLER KURSK'I KORUYAMADI

Lapin'in kararından sonra Kursk bölgesinin savunması sadece askerlik görevini yapmakta olan deneyimsiz personele kaldı. Bu kişiler Ukrayna'ya gönderilmeyecek ve askerliği bitince terhis edilecek deneyimsiz askerlerdi. Bunun sonucunda Ukrayna birlikleri sınırdan neredeyse 35 km kilometre kadar içeri girdi. ABD'nin verdiği elektronik karıştırma cihazları ile bölgenin iletişimini kesen Ukrayna askerleri çok sayıda bu deneyimsiz Rus askerini esir aldı.

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Rusya bu sorunun cevabını arıyor Ukraynanın Kursku işgal etmesinin sorumlusu kim Putin açıkladı: Nükleer santral tehdit altında...

Ukrayna Kursk'ta bazı köprüleri havaya uçurdu 

NÜKLEER SANTRAL TEHDİT ALTINDA 

Ukrayna'nın bu ilerleyişi de bölgede bulunan Kursk Nükleer santralini tehdit etmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Santrali'ne saldırma niyeti olduğunu açıkladı. Santralde yaşanacak bir sızıntı sonucu 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketin bir benzerinin yaşanmasından korkuluyor.

KURSK HAREKATI WAGNER DARBESİNİ HATIRLATTI 

Ukrayna'nın bu harekatı geçtiğimiz yıl Wagner güçlerinin yaptığı darbe teşebbüsünü hatırlattı. Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna'daki başarısızlığın sorumlularının Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu olduklarını öne sürmüş ve güçleri ile başkent Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Ukrayna'nın Kursk harekatı gibi Wagner de darbe teşebbüsünün sinyallerini daha önce vermişti. Daha sonra ikna edilen Prigojin Wagner güçlerini geri çekmiş ve olaydan sonra şaibeli bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

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Rusya bu sorunun cevabını arıyor Ukraynanın Kursku işgal etmesinin sorumlusu kim Putin açıkladı: Nükleer santral tehdit altında...

Rusya'nın Suca kentini Ukrayna askerleri ele geçirdi 

BU İLK DEĞİL

General Lapin'in bu ilk başarısızlığı değil. 2022 sonunda Ukrayna Ordusu, ülkenin 2. büyük şehri Harkov yakınlarında karşı taarruza geçtiğinde Rus Ordusu'nun başında Lapin vardı. Lapin'in kuvvetleri bu saldırıya cevap veremedi ve Rus Ordusu Ukrayna içinde çok büyük bir alandan geri çekildi. Ukrayna neredeyse tüm Harkov bölgesinden Rusları çıkararak düşmanı Donbass'a kadar itti. 

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Ancak çoğu uzmana göre bu Harkov harekatının suçlusu Lapin değil. Uzmanlara göre harekat Lapin bölgeye atandıktan hemen sonra başladığı için Rus komutan gerekli müdahaleyi gerçekleştiremedi.

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Rusya bu sorunun cevabını arıyor Ukraynanın Kursku işgal etmesinin sorumlusu kim Putin açıkladı: Nükleer santral tehdit altında...

RUSYA ŞOKU ATLATTI MI?

Ukrayna'nın doğusunda yavaş da olsa ilerleme kaydeden Rusya, Kursk'da yaşadığı şoku yavaş yavaş atlatmaya çalışıyor. Ukrayna güçlerinin ilerleyişini yavaşlattığını açıklayan Rusya, bölgeye Harkov ve Zaporijya bölgesinden deneyimli askerlerini kaydırdı. Şimdi ise uzmanlar Kursk'taki bu çatışmaların aylarca sürebileceğini ifade ediyor.

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#Rusya#Ukrayna#Alexander Lapin

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