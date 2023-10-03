Rusya bu skandal ile çalkalanıyor! Devlet sırrı deşifre oldu... Tüm adresler sızdı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın, bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'nın istediği istikamette gitmediği ise artık bir sır değil.

Neredeyse tüm gücünü harcamasına rağmen Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamayan Rusya'da 'sızıntı depremi' yaşanıyor.

Rus muhalif isim Mikhail Khodorkovsky'nin başlattığı bir proje olan The Dossier Center Rusya'nın sır gibi sakladığı bilgileri sızdırdı.

Sızdırılan bilgiler ise son derece basit bir hata sonrası ele geçirildi.

Newsweek bu gelişmeyi 'Rusya Yanlışlıkla Putin'in Gizli Servisinin Adreslerini Açıkladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Söz konusu habere göre, ekip Moskova Belediyesi'nin internet sitesinde yayınlanan 'Özel Grup' başlıklı 434 sayfalık belgede listelenen adreslerde bir tuhaflık fark etti.

Söz konusu belgede 'kesintiye maruz kalmaması gereken mülkler' listeliyordu.

Listede bir dizi çok gizli hükümet tesisi, GRU (Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Müdürlüğü) subaylarına ve Başkan Vladimir Putin'in gizli servisine ait evler, bir mühimmat deposu yer alıyor

Listede ayrıca, Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı'na bağlı, ya bakanlık çalışanlarının yaşadığı ya da özel operasyonların yürütülmesi için kullanılan iki dairenin ayrıntıları da yer aldı.

Ekip, bu tür ayrıntıların kanunen devlet sırrı olarak kabul edildiğini söyledi.

Bu tür tesis ve binaların en yoğun olduğu yerin Moskova'nın kuzeybatısındaki Serebryany Bor olduğu belirtiliyor.

Araştırma projesine göre burası, Moskova'nın Khoroşevo-Mnevniki bölgesinde korunan bir doğal alan. Burada önde gelen ve zengin Rusların malikaneleri bulunuyor.

Ekip, kolluk kuvvetlerinin bu bölgelerde mülk sahibi olduğunun bir sır olmadığını, ancak 434 sayfalık belgede hangi binaların istihbarat veya karşı istihbaratla bağlantılı olduğunun belirtildiğini söyledi.

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Moskova'daki Leningradsky Bulvarı'nda istihbarat görevlileri tarafından kullanılan küçük bir bina, belgede 'askeri birlik 28178' olarak listeleniyor.

Ekip bunun Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu anlamına geldiğinin altını çiziyor.