Rusya bu kez tatbikat için Akdeniz’de

Haberin Devamı

RUSYA, Belarus ve Kırım’da tatbikat yapan birliklerini çekerken, bu kez Doğu Akdeniz’de kapsamlı tatbikat için Suriye’ye MiG-31K ve Tu-22M3 gibi cruise (seyir) füzeleri taşıyabilen savaş uçakları gönderdi. 30 civarında Rus savaş uçağı Suriye’nin batısındaki Lazkiye vilayetinde bulunan Rus Hmemyim Hava Üssü’ne ulaştı.

KİNJAL FÜZELERİ

Bu uçaklar Rusya’nın geliştirdiği sesten 10 kat hızla uçan ve 2000 kilometre menzilli hipersonik “Kinjal” füzelerini taşıyabiliyor. Amerikan AP haber ajansı Kinjal füzelerinin özellikle Amerikan uçak gemilerine karşı geliştirildiğine dikkat çekti. Ayrıca Rusya’nın Suriye’nin Tartus liman kentindeki deniz üssüne de 15 savaş gemisi gönderildi. Moskova, böylece Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana kısa süre önce ilk kez bir ABD uçak gemisi görev gücünün Akdeniz’de katıldığı tatbikata da yanıt vermiş olacak. 15 Şubat’ta başlayan tatbikat 20 Şubat’ta sona erecek.



ŞOYGU SURİYE’DE

Haberin Devamı

Zira Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da önceki gün bu tatbikatı denetlemek için Suriye’ye giderek, Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı da tatbikat ile ilgili yaptığı açıklamada, bu manevraların ulusal çıkarları koruma ve Rusya Federasyonu’na yönelik askeri tehditlere karşı koymayı amaçladığını duyurdu. Tatbikatta düşman savaş gemilerinin hedef alınacağı senaryoların uygulanacağı da belirtildi.