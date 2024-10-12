Rusya: BRICS zirvesine 24 ülke lideri geliyor

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22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya’nın Kazan şehrinde yapılacak BRICS zirvesine mümkün olduğunca fazla ülkeyi toplamaya çalışan Moskova, katılımcı ülkelerin insan nüfusu üzerinden hesap yaparak “BRICS dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor” sloganını öne çıkarıyor.

32 ÜLKE KATILIYOR

Rusya lideri Vladimir Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov, Kazan zirvesiyle ilgili “32 ülke katılacaklarını teyit etti. 24 ülkenin liderleri Kazan’a geliyor. Zirveye ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devlet Topluluğu, Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü ve yeni kurulan BRICS kalkınma bankası katılacak” açıklamasını yaptı.

PUTİN-ERDOĞAN

GÖRÜŞMEsi

Uşkaov, “Her gün yeni ülkeler BRICS’e üye olmak için başvuru yapıyor. Böylesine yoğun ilgi karşısında örgütün aksayan tüzük bölümünün geliştirilmesi lazım. Kazan’da toplandığımızda bunu yapacağız. Yeni üyelik başvurusu yapan ülkeler için şimdilik (Örgüte ortak ülkeler) tanımını kullanmayı düşünüyoruz. Tüzük yenilendikten sonra tam üyelik kabulüne dönebiliriz” şeklinde konuştu. Kremlin Kazan’daki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında ikili bir görüşme yapılmasının planlandığını doğruladı.