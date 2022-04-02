Rusya bombardımana devam ediyor... Peş peşe uyarılar!

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız sürerken, Rus ordusu Ukrayna’da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri, Ukrayna’nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Shepetivka kentinde yine bir akaryakıt deposunu hedef aldı. Saldırının ardından bölgede büyük bir patlama meydana gelirken Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, kentte meydana gelen patlamaları doğruladı. Gamaliy yaptığı açıklamasında bölge sakinlerine seslenerek, "Sayın Shepetivka sakinleri. Rica ediyorum sakinliğinizi koruyun ve evlerinizde kalın. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü paylaşmayın” ifadelerini kullandı.

HASTANEYİ VURDULAR

Rus ordusu ayrıca Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesini hedef aldı. Harkov Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı Balakliya Bölge Hastanesindeki 70 hastanın ve sağlık personelinin acil tahliye beklediği bildirildi.

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Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, “İşgalciler Balakliya bölge hastanesine saldırdı ve saldırıda hastanenin bir bölümü zarar gördü. 70 hasta ve sağlık personeli acil tahliye bekliyor. İnsanları kurtarmak için her şeyi yapıyoruz. Bu, Harkov halkına karşı işlenen bir savaş suçudur. Balakliya, Harkov bölgesinin işgal altındaki ve Belediye Başkanı’nın işgalcilerin safına geçtiği şehirdir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni suçlamak adına sivil vatandaşlara yönelik bilinçli saldırılar yapılıyor” ifadelerini kullandı.