Rusya bombardıman uçaklarını Karadeniz'e gönderdi: 5 saatlik gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait ‘Tu-22M3’ uzun menzilli bombardıman uçakları, Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi ve ‘Su-35S’ ile ‘Su-27’ uçakları bombardıman uçaklarına eşlik etti” denildi.

Uçuş süresinin 5 saati aştığı belirtilen açıklamada, “Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık denizlerinin tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

RUS DENİZALTISINA SALDIRI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık'ta Novorossiysk Limanı'nda Rus donanmasına ait bir denizaltıya saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

SBU'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği" öne sürülmüştü.

İnsansız deniz araçlarıyla ilk kez böyle bir saldırının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Denizaltı, düşmanın Ukrayna topraklarına saldırmak için kullandığı dört adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıcısıyla donatılmıştı. Varşavyanka sınıfı bir denizaltının maliyeti yaklaşık 400 milyon dolardır."

SAVAŞ KARADENİZ'E YAYILIYOR

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Novorossiysk saldırısı Rus donanmasının Karadeniz'deki pozisyonuna ciddi zarar verdi. Rus donanmasının daha önce Sivastopol'daki Kırım üssünden çıkarılarak Novorossiysk'e sığındığını hatırlatan gazete, Karadeniz'de Rus savaş gemileri için güvenli bir liman kalmadığını ifade etti.

Haberde, "Rus ordusu yavaş da olsa karada ilerliyor ancak donanma tam bir geri çekilme içinde." yorumu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Novorossiysk'deki kayıp, Karadeniz Filosu için önemli bir darbe. Filonun Kalibr füzeleri taşıyan denizaltısı kaybedildi ve muhtemelen Rusya'nın bu sınıfta sadece 3 denizaltı kaldı. Gelişmiş denizaltılar, Ukrayna şehirlerine uzun menzilli saldırılar için kilit rol oynuyordu. Saldırı, Rusya'nın denizden bombardıman ve ticari gemilere gizlice yaklaşma kabiliyetini ciddi şekilde zayıflattı."

KARADENİZ'DE TİCARİ GEMİLERE SALDIRILAR

Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankeri, 2 Aralık'ta Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğramıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." denilmişti.

Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki Rus ticari gemisi de 28 Kasım'da vurulmuştu. Karasu-Odesa hattında TIR taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi de Chornomorsk Limanı'na düzenlenen İHA saldırısında hasar almıştı. Son olarak 16 Aralık'ta bir İHA'nın Türk hava sahasına girdiği belirlenmiş, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarıyla İHA'ya müdahale ettiğini açıklamıştı.