Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak! Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler

#RUSYA#ISS#Uzay Programı
Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler

Rusya, Ukrayna topraklarını işgal ettiği şubat ayından beri ağır siyasi ve ekonomik yaptırımlara maruz kalıyor. Buna karşılık olarak da başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerine, bu yaptırımlara karşılık vermek içini, sert karşılıklar veriyor. Bunun son örneği uzay yarışında yaşandı ve Rusya tüm dünyayı, en çok da Avrupa’yı şoke eden kararını açıklayarak tarih verdi…

Haberin Devamı

Rusya, 2024 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan tamamen ayrılacağını açıkladı.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Yuri Borisov, Moskova'nın projeden ayrılmadan önce ISS ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Ülkenin uzay şefi, Moskova ile Batı arasındaki sembolik yirmi yıllık yörünge ortaklığını sona erdirecek bir hareketle Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekileceğini ve kendi yörüngedeki karakolunu (uzay üssünü) inşa etmeye odaklanacağını söyledi.

Gözden Kaçmasın

Avrupa Uzay Ajansı Mars seferi için Rusya ile işbirliğini sonlandırdıAvrupa Uzay Ajansı Mars seferi için Rusya ile işbirliğini sonlandırdıHaberi görüntüle

Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler
ISS Direktör Yardımcısı Robyn Gatens... NASA ile işbirliğinde olan kurumla ilgili son gelişme Rusya tarafından NASA'ya bildirilmemiş

Haberin Devamı

PUTİN’LE GÖRÜŞÜP KARARI AÇIKLADI

Uzay ajansı Roscosmos'un yeni atanan Başkanı Yuri Borisov, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya'nın projeden ayrılmadan önce ISS'deki ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda garanti verdi.

Borisov'un açıklaması, önceki Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin'in Moskova'nın 2024'ten sonra istasyondan ayrılma niyeti hakkında yaptığı önceki açıklamaları doğrulamış oldu.

Açık sözlülüğüyle tanınan Rogozin, ABD, AB ve Kanada’yı, Rusya'nın işlerine karışan işletmelere yönelik yaptırımlarını kaldırmadıkça ortaklığı sona erdirmekle tehdit etmişti.

Gözden Kaçmasın

Rusya Federal Uzay Ajansından flaş GPS iddiasıRusya Federal Uzay Ajansı'ndan flaş GPS iddiasıHaberi görüntüle

Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler
Putin ve Roscosmos'un yeni atanan Başkanı Yuri Borisov, dün Kremlin'de görüştü 

1998'DEN BERİ BÜYÜK İŞLER BAŞARILDI

ISS'nin ilk versiyonu 1998'de devreye girdi ve bir dizi Batı ülkesinden ve Rusya'dan gelen astronotlar, 2000'den beri sürekli olarak orada yaşadılar.

Bu, tarihteki, Dünya yörüngesinde en uzun sürekli insan varlığı olarak kayda geçti.

İstasyon, yaygın olarak iki uzay süper gücü olan Rusya ve ABD arasındaki soğuk savaş sonrası ortaklığın bir sembolü olarak görülüyordu.

Haberin Devamı

2001 yılında dönemin ABD başkanı George W Bush’la ortak açıklama yapan konuşan Putin, ISS'yi iki ülke arasındaki ‘çok başarılı’ ikili ilişkilerin bir örneği olarak övmüştü.

Gözden Kaçmasın

Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdiRusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdiHaberi görüntüle

Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler
ISS'de görev yapan Rus kozmonot Anton Shkaplerov

KENDİ UZAY ÜSLERİNİ KURACAKLAR

Borisov'un Putin ile görüşmesinden kısa bir süre sonra Roscosmos, sosyal medya kanallarında kendi yörüngesindeki karakolunun bir plan dahilinde yapım aşamasında olduğunu söyledi ve bir görüntü yayınladı.

Plan, uzay istasyonunun ilk başta iki Rus astronotunu barındıracağını ve sonunda bu sayının dörde çıkarılacağını açıklıyordu.

Üst düzey bir NASA yetkilisi dün, haber ajanslarına verdiği demeçte, Rusya'nın ISS'den çekilme niyetini kendilerine iletmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin yaygın olarak kınanmasına rağmen, uzay, Moskova ile Batı arasındaki işbirliğinin son yollarından biri olarak kaldı.

NASA ve Roscosmos, astronotların Rus roketlerine binmeye devam etmeleri ve Rus kozmonotlarının sonbahardan itibaren özel ABD roket şirketi SpaceX ile ISS'ye giden asansörleri kullanmaları için bu ay bir anlaşma yaptı.

Gözden Kaçmasın

Tarihte bir ilk: Dünyaya dönebilecek mi Rusya, ABDli astronotu uzayda rehin mi tutuyorTarihte bir ilk: Dünyaya dönebilecek mi? Rusya, ABD'li astronotu uzayda rehin mi tutuyor?Haberi görüntüle

Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler
İstasyondaki astronot, kozmonot ve taykonotlar zorlu koşullarda görev yapıyor

NASA: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

NASA ve Rus yetkililer, anlaşmanın ISS'nin her zaman karakolun her iki tarafının da sorunsuz çalışmasını sağlamak için gemide her zaman en az bir Amerikalı ve bir Rus olmasını sağladığını söyledi.

Haberin Devamı

Yine de Borisov'un ISS'den ayrılacağını açıklaması, Moskova'nın artan izolasyonu göz önüne alındığında sürpriz olmayacak. Rusya'nın uzay ajansı, bu ay Moskova'nın doğu Ukrayna bölgesi Luhansk'ı ele geçirmesini kutlayan ISS'deki kozmonotlarının görüntülerini yayınladığında tartışmalara neden olmuştu.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşı bitmeden yeni korku… Çin tehdit etti ‘O isim gelirse ciddi sonuçları olur’Ukrayna savaşı bitmeden yeni korku… Çin tehdit etti! ‘O isim gelirse ciddi sonuçları olur’Haberi görüntüle

Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler
NEDEN BİR KÂBUS OLACAK?

Bilim tarihçisi Jordan Bimm, istasyonu Rusya olmadan çalışır durumda tutmanın mümkün olacağını söyledi. Bimm “Ancak bu durum pratikte Rusya'nın, NASA ve diğer ortakları için işleri ne kadar zorlaştırmak istediğine bağlı olarak bir kâbus olabilir." diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Haberin Devamı

ISS, kurulduğu günden beri, ortaklıktaki ülkelerin her birinden farklı teknolojiler, malzeme ve altyapı desteği alıyor. Uzay programı en gelişmiş ülkelerin başında gelen Rusya’nın ISS’ye verdiği destek ve programın yürütülmesi için taşıdığı rol çok büyük.

Tüm bu nedenlerle, Avrupa’yı doğalgaz vanalarını kısarak cezalandıran Rusya’nın bu son hamlesi dünya adına uzay çalışmaları ve ‘uzay yarışı’ olarak adlandırılan atılıma büyük zararlar verecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#ISS#Uzay Programı

BAKMADAN GEÇME!

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel

BAKMADAN GEÇME!

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel