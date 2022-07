Rusya bir kez daha Avrupa’ya kâbusu yaşatacak! Bu kez istikâmet uzay… Tarih verdiler

Haberin Devamı

Rusya, 2024 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan tamamen ayrılacağını açıkladı.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Yuri Borisov, Moskova'nın projeden ayrılmadan önce ISS ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Ülkenin uzay şefi, Moskova ile Batı arasındaki sembolik yirmi yıllık yörünge ortaklığını sona erdirecek bir hareketle Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekileceğini ve kendi yörüngedeki karakolunu (uzay üssünü) inşa etmeye odaklanacağını söyledi.

Gözden Kaçmasın Avrupa Uzay Ajansı Mars seferi için Rusya ile işbirliğini sonlandırdı Haberi görüntüle

ISS Direktör Yardımcısı Robyn Gatens... NASA ile işbirliğinde olan kurumla ilgili son gelişme Rusya tarafından NASA'ya bildirilmemiş

Haberin Devamı

PUTİN’LE GÖRÜŞÜP KARARI AÇIKLADI

Uzay ajansı Roscosmos'un yeni atanan Başkanı Yuri Borisov, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya'nın projeden ayrılmadan önce ISS'deki ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda garanti verdi.

Borisov'un açıklaması, önceki Roscosmos Başkanı Dmitri Rogozin'in Moskova'nın 2024'ten sonra istasyondan ayrılma niyeti hakkında yaptığı önceki açıklamaları doğrulamış oldu.

Açık sözlülüğüyle tanınan Rogozin, ABD, AB ve Kanada’yı, Rusya'nın işlerine karışan işletmelere yönelik yaptırımlarını kaldırmadıkça ortaklığı sona erdirmekle tehdit etmişti.

Gözden Kaçmasın Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan flaş GPS iddiası Haberi görüntüle

Putin ve Roscosmos'un yeni atanan Başkanı Yuri Borisov, dün Kremlin'de görüştü

1998'DEN BERİ BÜYÜK İŞLER BAŞARILDI

ISS'nin ilk versiyonu 1998'de devreye girdi ve bir dizi Batı ülkesinden ve Rusya'dan gelen astronotlar, 2000'den beri sürekli olarak orada yaşadılar.

Bu, tarihteki, Dünya yörüngesinde en uzun sürekli insan varlığı olarak kayda geçti.

İstasyon, yaygın olarak iki uzay süper gücü olan Rusya ve ABD arasındaki soğuk savaş sonrası ortaklığın bir sembolü olarak görülüyordu.

Haberin Devamı

2001 yılında dönemin ABD başkanı George W Bush’la ortak açıklama yapan konuşan Putin, ISS'yi iki ülke arasındaki ‘çok başarılı’ ikili ilişkilerin bir örneği olarak övmüştü.

Gözden Kaçmasın Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi Haberi görüntüle

ISS'de görev yapan Rus kozmonot Anton Shkaplerov

KENDİ UZAY ÜSLERİNİ KURACAKLAR

Borisov'un Putin ile görüşmesinden kısa bir süre sonra Roscosmos, sosyal medya kanallarında kendi yörüngesindeki karakolunun bir plan dahilinde yapım aşamasında olduğunu söyledi ve bir görüntü yayınladı.

Plan, uzay istasyonunun ilk başta iki Rus astronotunu barındıracağını ve sonunda bu sayının dörde çıkarılacağını açıklıyordu.

Üst düzey bir NASA yetkilisi dün, haber ajanslarına verdiği demeçte, Rusya'nın ISS'den çekilme niyetini kendilerine iletmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin yaygın olarak kınanmasına rağmen, uzay, Moskova ile Batı arasındaki işbirliğinin son yollarından biri olarak kaldı.

NASA ve Roscosmos, astronotların Rus roketlerine binmeye devam etmeleri ve Rus kozmonotlarının sonbahardan itibaren özel ABD roket şirketi SpaceX ile ISS'ye giden asansörleri kullanmaları için bu ay bir anlaşma yaptı.

İstasyondaki astronot, kozmonot ve taykonotlar zorlu koşullarda görev yapıyor

NASA: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

NASA ve Rus yetkililer, anlaşmanın ISS'nin her zaman karakolun her iki tarafının da sorunsuz çalışmasını sağlamak için gemide her zaman en az bir Amerikalı ve bir Rus olmasını sağladığını söyledi.

Haberin Devamı

Yine de Borisov'un ISS'den ayrılacağını açıklaması, Moskova'nın artan izolasyonu göz önüne alındığında sürpriz olmayacak. Rusya'nın uzay ajansı, bu ay Moskova'nın doğu Ukrayna bölgesi Luhansk'ı ele geçirmesini kutlayan ISS'deki kozmonotlarının görüntülerini yayınladığında tartışmalara neden olmuştu.

NEDEN BİR KÂBUS OLACAK?

Bilim tarihçisi Jordan Bimm, istasyonu Rusya olmadan çalışır durumda tutmanın mümkün olacağını söyledi. Bimm “Ancak bu durum pratikte Rusya'nın, NASA ve diğer ortakları için işleri ne kadar zorlaştırmak istediğine bağlı olarak bir kâbus olabilir." diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Haberin Devamı

ISS, kurulduğu günden beri, ortaklıktaki ülkelerin her birinden farklı teknolojiler, malzeme ve altyapı desteği alıyor. Uzay programı en gelişmiş ülkelerin başında gelen Rusya’nın ISS’ye verdiği destek ve programın yürütülmesi için taşıdığı rol çok büyük.

Tüm bu nedenlerle, Avrupa’yı doğalgaz vanalarını kısarak cezalandıran Rusya’nın bu son hamlesi dünya adına uzay çalışmaları ve ‘uzay yarışı’ olarak adlandırılan atılıma büyük zararlar verecek.