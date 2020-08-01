Rusya: Belarus Wagner ekibini serbest bırakmalı

Rusya Güvenlik Konseyi’nin Putin’in çağrısıyla kapalı kapılar ardında saatlerce devam eden görüşmesi sonrası, “Belarus Cumhuriyeti yönetiminden Rusya vatandaşlarını bir an önce serbest bırakmasını bekliyoruz” dendi. Sayıları 200 kadar olduğu tahmin edilen özel güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı askerler geçtiğimiz salı akşamı Belarus’un başkenti Minsk çevresinde eş zamanlı operasyonlarla tutuklanmıştı. Belarus yönetimi, Wagner grubunun 9 Ağustos’taki Belarus başkanlık seçimlerinde kargaşa çıkarmak için ülkeye gönderildiklerini düşünüyor.