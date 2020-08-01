MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya: Belarus Wagner ekibini serbest bırakmalı
GeriDünya Rusya: Belarus Wagner ekibini serbest bırakmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya: Belarus Wagner ekibini serbest bırakmalı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya: Belarus Wagner ekibini serbest bırakmalı
Abone Olgoogle-news

Belarus Cumhuriyeti’nde güvenlik güçleri tarafından tutuklanan 33 Wagner personeli paralı asker krizine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müdahale etti.

Rusya Güvenlik Konseyi’nin Putin’in çağrısıyla kapalı kapılar ardında saatlerce devam eden görüşmesi sonrası, “Belarus Cumhuriyeti yönetiminden Rusya vatandaşlarını bir an önce serbest bırakmasını bekliyoruz” dendi. Sayıları 200 kadar olduğu tahmin edilen özel güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı askerler geçtiğimiz salı akşamı Belarus’un başkenti Minsk çevresinde eş zamanlı operasyonlarla tutuklanmıştı. Belarus yönetimi, Wagner grubunun 9 Ağustos’taki Belarus başkanlık seçimlerinde kargaşa çıkarmak için ülkeye gönderildiklerini düşünüyor.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle