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Rusya- Belarus tatbikatı başladı! Binlerce asker ve savaş uçağı Ukrayna sınırında

#RUSYA#Belarus#Tatbikat

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine yönelik korkular devam ederken, Rusya ve Belarus bugün Ukrayna'nın burnunun dibinde dev bir tatbikata başladı. Belarus olası bir Ukrayna işgalinde Rusya'ya yeni bir cephe açarken aynı zamanda da dev tatbikatla Putin'e olan desteğini tüm dünyaya duyurmuş oldu.

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Ukrayna sınırındaki gelişmeler nedeniyle Rusya-Avrupa arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı dönemde Rusya ve Belarus'un planladığı dev tatbikat bugün başladı. Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, dün birlikleri denetlemek için dün Belarus'a gitti. 

20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikat Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşecek.

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30 BİN ASKER,FÜZE SİSTEMLERİ VE ÇOK SAYIDA SAVAŞ UÇAĞI UKRAYNA SINIRINDA

Moskova gerçekleşecek tatbikat için Belarus'a 30.000 asker, S-400 füze sistemi ve çok sayıda savaş uçağı sevk etti. Uydu görüntüleri söz konusu donanımın çoğunun Ukrayna sınırına yakın yerlere taşındığını gösteriyor.

Rusya- Belarus tatbikatı başladı Binlerce asker ve savaş uçağı Ukrayna sınırında

PUTİN: 20 ŞUBAT'TA AYRILACAKLAR

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Söz konusu tatbikat, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı binlerce askerle başlayan gerilime tuz biber oldu. Tüm dünya endişeli bir şekilde bölgedeki son gelişmeleri takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rus birliklerinin 20 Şubat'ta, tatbikat biter bitmez Belarus'tan ayrılacağını söyledi.

Rusya- Belarus tatbikatı başladı Binlerce asker ve savaş uçağı Ukrayna sınırında

Tatbikattan ilk görüntüler

PUTİN'İN EN SAĞLAM MÜTTEFİKİ LUKAŞENKO

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'e olan desteğini açık bir şekilde duyurmuş ve “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” demişti. Bugün başlayan tatbikat, Lukashenko'nun Putin'in Ukrayna politikasında ne kadar sağlam bir müttefiki olduğunu gösteriyor.

Belaruslu analist Artyom Shraibman, "Lukashenko Rusya'nın herhangi bir ihtiyacında Belarus topraklarını kullanmasına karşı direnmeyecektir. Buna askeri tesisler, hava üsleri ve hatta hava savunma sistemi de dahil" dedi.

Rusya- Belarus tatbikatı başladı Binlerce asker ve savaş uçağı Ukrayna sınırında


RUSYA İÇİN YENİ BİR CEPHE İMKANI

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Ukrayna'nın başkenti Kiev, Belarus sınırından yaklaşık 210 km aşağıda yer alıyor. Bu da olası bir Ukrayna işgalinde Rusya'ya yeni bir cephe fırsatı sağlıyor.

Rusya- Belarus tatbikatı başladı Binlerce asker ve savaş uçağı Ukrayna sınırında


RUSYA VERDİĞİ DESTEĞİN BEDELİNİ ÇIKARIYOR

Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukashenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Volodymyr Zelenskiy cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukashenko tekrar dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti. Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü.

Rusya- Belarus tatbikatı başladı Binlerce asker ve savaş uçağı Ukrayna sınırında

Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukashenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi. Belarus eski büyükelçisi Nigel Gould-Davies,"Rusya o zaman verdiği desteğin bedelini yavaş yavaş çıkarmaya başladı. Lukashenko'nun daha önce ısrarla reddettiği şeyleri yaptığını görüyoruz" dedi.

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