Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili 'ara bulucu' olabilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
Elmalı davasında flaş gelişme Türkiye bu olayı konuşmuştuElmalı davasında flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu#Elmalı Davası
Rekor yakalama için istenen cezalar belli olduRekor yakalama için istenen cezalar belli oldu#Kokain
Başhekimden tedirgin eden sözler Çağrı yaptı ve uyardıBaşhekimden tedirgin eden sözler! Çağrı yaptı ve uyardı#DİYARBAKIR
NATO uyardı: Teyakkuzdayız Sınırda alışılmadık yoğunlaşma...NATO uyardı: Teyakkuzdayız! Sınırda alışılmadık yoğunlaşma...#Jens Stoltenberg
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunu görüntülemişlerdi Soruşturmada yeni detaylar…Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntülemişlerdi! Soruşturmada yeni detaylar…#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte tam o an Hastane önünde dehşetDünya bu görüntüleri konuşuyor... İşte tam o an! Hastane önünde dehşet#Liverpool
Ünlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdiÜnlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdi#Natalia Vodianova
Rus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı Paşinyan bakanını kovduRus haber ajansı duyurdu... Ermenistan karıştı! Paşinyan bakanını kovdu#Ermenistan
Yeni aşı müjdesi Dünyada bir ilk: Bağışıklık sistemini eğitiyor...Yeni aşı müjdesi! Dünyada bir ilk: Bağışıklık sistemini eğitiyor...#Alzaymır
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
HABERLERDünya Haberleri

Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili 'ara bulucu' olabilir

#RUSYA #Belarus#Polonya
Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili ara bulucu olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya’nın "müzakere ara bulucusu" olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova’yı sorumlu tutmasına ve bu yolla "Rusya’nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı" yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz." dedi.

Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA #Belarus#Polonya

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz