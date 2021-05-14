Rusya basınından ilginç Kudüs önerisi

Analizde, Kudüs’e barış gücü gönderilmesi yerine şehrin 1947 yılında kararlaştırıldığı gibi BM yönetimine devredilmesinin en kısa çözüm yolu olacağı dile getirildi. Analizde, “Kudüs’e barış gücü yerleştirilmesinin günümüz gerçekleri dikkate alındığında BM Güvenlik Konseyi’nden yeni karar olarak geçmesi mümkün değil. 181 sayılı karar Kudüs şehrinin tamamen BM denetimine geçmesini öngörüyordu. Bu çözüm yolu olabilir” dendi.

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