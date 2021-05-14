MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya basınından ilginç Kudüs önerisi
GeriDünya Rusya basınından ilginç Kudüs önerisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya basınından ilginç Kudüs önerisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya basınından ilginç Kudüs önerisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki gün önce yaptığı ve özellikle Filistin’deki durumun ele alındığı telefon görüşmesinin ardından resmi Rus RIA ajansı, “Erdoğan ile Putin, Filistin için ne yapabilir” başlıklı analiz haberi yayınladı.

Analizde, Kudüs’e barış gücü gönderilmesi yerine şehrin 1947 yılında kararlaştırıldığı gibi BM yönetimine devredilmesinin en kısa çözüm yolu olacağı dile getirildi. Analizde, “Kudüs’e barış gücü yerleştirilmesinin günümüz gerçekleri dikkate alındığında BM Güvenlik Konseyi’nden yeni karar olarak geçmesi mümkün değil. 181 sayılı karar Kudüs şehrinin tamamen BM denetimine geçmesini öngörüyordu. Bu çözüm yolu olabilir” dendi. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi