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Rusya balistik füzelerle vurdu: 31 ölü, 84 yaralı!

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 14:32

Rusya'nın Ukrayna’nın Sumi kentine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti 84 kişi de yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ancak alçaklar böyle davranabilir. Sıradan insanların hayatını almak. Ve bu, insanların kiliseye gittiği bir günde oluyor" ifadelerini kullandı.

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Rusya, bir yandan ABD ile Ukrayna’da ateşkes anlaşması için görüşmeler yaparken, bir yandan da saldırılarına devam ediyor. Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine balistik füze saldırısı düzenledi.

31 ÖLÜ, 84 YARALI

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, saldırıda en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını bildirdi. Klymenko, insanların saldırı anında sokakta, araçların içinde, toplu taşıma araçlarında ve binalarda olduğunu belirtti.

Rusya balistik füzelerle vurdu: 31 ölü, 84 yaralı

ZELENSKİ ÇOK SERT ÇIKTI: "ANCAK ALÇAKLAR BÖYLE DAVRANIR"

Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ancak alçaklar böyle davranabilir. Sıradan insanların hayatını almak. Ve bu, insanların kiliseye gittiği bir günde oluyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova ziyareti sonrasında gerçekleştiğine dikkat çekti. Kovalenko, "Rusya, tüm bu sözde diplomasiyi, sivillere yönelik saldırılar etrafında inşa ediyor" açıklamasını yaptı.
Rusya balistik füzelerle vurdu: 31 ölü, 84 yaralı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan  Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına saldırı düzenlemeye devam ettiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod bölgesindeki enerji altyapı tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgenin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya balistik füzelerle vurdu: 31 ölü, 84 yaralı

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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