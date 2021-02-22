Rusya, BAE ile birlikte yolcu uçağı üretecek

Tarafların ilke anlaşmasına vardıklarını ve ilk imzaları attıklarını söyleyen Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, “Süpersonik yolcu uçağı ortaklığına Rusya’dan “Birleşik Havacılık Şirketi”, BAE tarafından “Mubadala” fonu katılacak. Uçağın, projeden üretim aşamasına 2022’de geçilmesi planlanıyor.

103 kişi taşıyabilen ünlü “Concorde” süpersonik uçağından daha küçük tasarlanacak yeni model, azami 30 yolcu alabilecek. Havada yapacağı hızın ise saatte 2400 km civarında olacağı belirtildi. Sivil havacılıkta süpersonik yolcu uçağı fikri 2018 yılında Rusya lideri Vladimir Putin tarafından dile getirilmişti. Putin bunun için, bombardıman uçağı TU-160 tabanının kullanılabileceğini söylemişti.