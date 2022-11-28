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Rusya askeri uydu fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Uzay#Askeri Uydu
Rusya askeri uydu fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 23:54

Rusya Savunma Bakanlığı, ordu tarafından kullanılacak olan "Cosmos-2564" uydusunu Pletesk Uzay Üssü'nden fırlattı. "Cosmos-2564" isimli uydunun başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere bir uyduyu daha yörüngeye fırlattı. Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden TSİ 18.17'de Soyuz 2.1b roketi ile fırlatılan "Cosmos-2564" isimli uydunun başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülen zamanda uzay aracı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin kontrolüne girdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, en son 2 Kasım'da Plesetsk Uzay Üssü'nden yine bir askeri uydu fırlatmıştı.

Rusya askeri uydu fırlattı

 

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#Rusya#Uzay#Askeri Uydu

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