Rusya: Aşımız Türkiye’den 100 kişide de denenecek

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, “Aşı Rusya Savunma Bakanlığı ile Rusya Mikrobiyoloji Enstitüsü Gamalei ortak çalışması sonucu üretildi ve insan üzerinde yapılan ilk deneyler de tamamlandı. Olumlu sonuç veriyor ve yan etkisi yok” açıklamasını yaptı. Rusya Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, “Aşıyı kendim de denedim. Aşılamadan 20 gün sonra bende antikor hücreler oluştu. Ağustos ayında üretime geçildiğinde ikinci ve üçüncü klinik deneyler yapılacak. Rusya ile Türkiye arasında varılan virüsle ortak mücadele gereği Türkiye’den de 100 kişi aşılamanın üçüncü ve son evresine katılacak” dedi. Ancak Rusya’nın aşısı henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından değerlendirmeye tabi tutulmadı.

‘ORTAK ÜRETİM YAPILACAK’

Rus yetkili Dmitriyev, “Önce yıl sonuna kadar Rusya kendi tesislerinde 200 milyon civarında aşı dozu üretecek. 2020 yılı sonunda Türkiye dahil yabancı partnerlerin de sürece katılmasıyla daha geniş üretime geçeceğiz. Böylece 2021 sonlarında 3 milyar Rus aşısı dozu kullanıma hazır duruma gelecek” ifadelerini kullandı.