Rusya Almanya’ya doğalgazı kesti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Moskova’nın “ ticari nedenlerle” Belarus üzerinden Polonya ve Almanya’ya gelen doğalgaz vanalarını kapattığı açıklandı. Polonya’ya gaz veren vanaların pazar gününden bu yana kapalı olduğu belirtilirken dün saat 11.00’den itibaren Almanya’da depolanmış doğalgazın Polonya’nın ihtiyacının karşılanması için Doğu’ya doğru geri akıtılmakta olduğu da ortaya çıktı. Moskova’nın muslukları kapatması üzerine Hollanda’da doğalgaz fiyatının yüzde 37 artış gösterdiği de belirtildi.

Öte yandan Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz dün ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmenin Ukrayna krizi odaklı olduğu ve Scholz’un “Rusya sınırında artan askeri yığınakla ilgili endişelerini dile getirdiği” belirtildi. Putin dün yaptığı tonu sert açıklamada da Ukrayna ihtilafı konusunda “düşmanca” Batılı eylemlere yanıt olarak “askeri adımlar atmaya hazır olduklarını” söyledi.