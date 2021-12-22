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Rusya Almanya’ya doğalgazı kesti

#Rusya#Almanya#Doğalgaz
Rusya Almanya’ya doğalgazı kesti

Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Ağustos 2019’da Gürcistan vatandaşı Selimchan Changoschwilli’yi öldüren Rus vatandaşı Vadim Krasikov’un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması ve iki Rus diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi üzerine Berlin-Moskova arasında yaşanan sıkıntı tam bir krize dönüştü. Rusya misilleme olarak Moskova’da görevli Alman iki diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermekle yetinmeyerek Polonya ve Almanya’ya doğalgazı da kesti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Moskova’nın “ ticari nedenlerle” Belarus üzerinden Polonya ve Almanya’ya gelen doğalgaz vanalarını kapattığı açıklandı. Polonya’ya gaz veren vanaların pazar gününden bu yana kapalı olduğu belirtilirken dün saat 11.00’den itibaren Almanya’da depolanmış doğalgazın Polonya’nın ihtiyacının karşılanması için Doğu’ya doğru geri akıtılmakta olduğu da ortaya çıktı. Moskova’nın muslukları kapatması üzerine Hollanda’da doğalgaz fiyatının yüzde 37 artış gösterdiği de belirtildi.

Öte yandan Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz dün ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmenin Ukrayna krizi odaklı olduğu ve Scholz’un “Rusya sınırında artan askeri yığınakla ilgili endişelerini dile getirdiği” belirtildi. Putin dün yaptığı tonu sert açıklamada da Ukrayna ihtilafı konusunda “düşmanca” Batılı eylemlere yanıt olarak “askeri adımlar atmaya hazır olduklarını” söyledi.

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#Rusya#Almanya#Doğalgaz

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