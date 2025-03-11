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Rusya alarmda! Moskova'ya en yoğun saldırı

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#Rusya#Moskova#Ukrayna
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 09:21

Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana en yoğun hava saldırısı düzenlendi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, saldırılar sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başından bu yana Moskova'da en yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplam 69 İHA’nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA’ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Rusya alarmda Moskovaya en yoğun saldırı

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova’daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

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Rusya alarmda Moskovaya en yoğun saldırı

Öte yandan, Moskova’daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

RUSYA: 337 İHA'YI VURDUK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Rusya alarmda Moskovaya en yoğun saldırı

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya alarmda Moskovaya en yoğun saldırı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

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#Rusya#Moskova#Ukrayna

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