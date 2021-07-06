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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya: Afganistan’a girme niyetimiz yok

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Rusya: Afganistan’a girme niyetimiz yok

SOVYETLER Birliği döneminde Afganistan müdahalesiyle batağa saplanan Moskova, ABD’nin çekilmesinin ardından Afganistan’a asker göndermeyi düşünmediğini bildirdi.

Taliban’ın saldırıya geçmesi üzerine Rusya, yalnızca komşu Tacikistan’daki askeri varlığını güçlendirebileceği açıklamasını yaptı. Moskova’daki basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afgan askerlerinin Taliban’dan kaçarak Tacikistan’a sığınmasını da değerlendirerek “Maalesef olumlu gelişmeler yaşanmıyor. Tacikistan ile Afganistan sınırındaki durumu endişeyle yakından takip ediyoruz. Tacikistan güvenliği açısından herhangi adım atılması gerekirse o adım Savunma Bakanlığımız tarafından atılacaktır” dedi.

Bu arada Rusya, Afganistan’ın dördüncü büyük şehri Mezar-ı Şerif’te bulunan diplomatik temsilciliğini güvenlik nedeniyle kapatma kararı aldı.

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