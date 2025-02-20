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Ukrayna ordusu, Ağustos 2024'te ilk kez karşı saldırıya geçti ve Rusya'nın Kursk bölgesinde sürpriz bir cephe açtı. Rusya, Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısının ardından Kuzey Kore askerleri ile birlikte cevap verdi.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Ana Harekat Müdürlüğü Müdürü Albay Sergey Rudskoy, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştaki son gelişmeleri açıkladı.

Albay Rudskoy, Ukrayna ordusunun Kursk'ta ele geçirdiği toprakların yaklaşık %64'ünü geri aldıklarını ifade etti. Albay Rudskoy, Ukrayna'nın Kursk saldırısında ele geçirdiği topraklardaki 800 kilometrekareden fazla alanın kontrolünü sağladıklarını belirtti.

Rusya'nın Kursk'ta her yöne doğru ilerlediğini söyleyen Rudskoy, "Düşmanın başlangıçta işgal ettiği toprakların (1.268 kilometrekare) yaklaşık yüzde 64'üne denk gelen 800 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı" dedi.

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Rudskoy, Ukrayna'nın Kursk saldırısını püskürtmek için bölgeye "iyi eğitimli hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri" gönderildiğini ve artık iplerin Rusya'nın elinde olduğunu söyledi.

Rudskoy, “Ukrayna birliklerinin püskürtülmesiyle, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk'taki ilerleme hızı artmıştır” sözlerini ifadesine ekledi.

"ASLA GERİ VERİLMEYECEK"

Rusya'nın ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Rudskoy, Rusya'nın şu anda Ukrayna'nın Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75'ini ve Luhansk bölgesinin yüzde 99'undan fazlasını kontrol ettiğini belirtti.

Rudskoy, bu dört bölgenin artık yasal olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ve asla Ukrayna'ya geri verilmeyeceğini ifade etti.

Rudskoy, "Rus birlikleri 2024 yılında düşman işgali altındaki yaklaşık 4,5 bin kilometrekarelik alanı kurtardı, bu yılın ilk iki ayında ise 600 kilometrekarelik bir alanı daha kurtardı" dedi.

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Rudskoy, savaşın geleceğinin artık Ukrayna'ya değil, Batı'nın Rusya'nın çıkarlarını dikkate alan yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturmayı kabul edip etmeyeceğine bağlı olduğunu söyledi.

Rudskoy, "Geçen yıl hedeflerimize ulaşmada bir dönüm noktası oldu. Kiev rejimi artık savaş alanındaki durumu önemli ölçüde değiştiremeyecek. Düşman gerekli silah, teçhizat ve mühimmatı üretme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti" açıklamasında bulundu.

Rudskoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşta Ukrayna'nın kayıplarının 1 milyon kişiyi aştığını iddia etti.

PUTİN: SINIRI AŞTILAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerinin Kursk bölgesindeki Rusya sınırını aşarak Ukrayna topraklarına girdiğini bildirdi.

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St. Petersburg'da gazetecilere açıklama yapan Putin, "Gelen son bilgi şu, 810. Tugay, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki sınırı geçerek düşman topraklarına girdiler" dedi.

Gazetecilerin, Kurks bölgesindeki son durumu sorması üzerine Putin, "Birliklerimiz temas hattının tamamı boyunca ilerliyor" ifadesinde bulundu.

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Birimi ve Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Putin'in açıklamalarını "yanlış bilgi" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki pozisyonunu korumaya devam ettiği belirtildi.