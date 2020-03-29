Rusya açıkladı: İlacı bulduk

RUSYA’nın resmi haber ajansı RİA’nın haberine göre geliştirilen ilaçta sıtmaya karşı kullanılan ‘Meflokin’ ilacı baz alındı. Yeni ilacın sonuç verdiğini söyleyen Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvartsova “Çalışmalarımızda Çin ve Fransa’da başlatılan araştırmaların devamını getirerek ‘Meflokin’ sıtma ilacı bazında koronavirüsü yenecek yeni ilacı geliştirdik. Koronavirüse yakalanmış tüm hastalarda etkili olacak ilaç koronavirüsün insan hücresi içine girerek onu parçalamasına ve virüsün replikasyonlar yaratarak çoğalmasını önleyici etki yapıyor” dedi.

DENEME SAFHASI

Rusya’nın eski Sağlık Bakanı da olan Skvartsova ilacın hastalar üzerinde deneme safhasına geldiğini de söyledi. Skvartsova ilaç geliştirme çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütüyle Rusya Sağlık Bakanlığı programı çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Geçen hafta da Sibirya bölgesi Novosibirsk şehrindeki biyolojik araştırmalar merkezi Vektor, virüse karşı altı yeni aşı numunesi geliştirilerek hayvanlar üzerinde denenmeye başlandığını duyurmuştu.

MANİPÜLASYON MU

Rusya’da bu habere mesafeli duran uzmanlar da var. Yapılan yorumlarda ülkede ciddi boyutlara varan salgın karşısında, halkı sakinleştirmek amacıyla Rusya yönetiminin bu açıklamayı yaptırmış olabileceği görüşü hâkim.