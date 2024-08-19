Rusya, ABD'yi suçladı: 'En tepeden emir verildiği açık'

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 2022 yılında meydana gelen patlamalar nedeniyle ABD'yi suçladı.

AFP'de yer alan habere göre, Kuzey Akım saldırılarının ABD tarafından düzenlendiğinin "açık" olduğunu söyleyen Lavrov, "en tepeden bir emir verildiği açık" ifadesinde bulundu.

Lavrov, “Böyle bir terörist saldırının gerçekleştirilmesi için en tepeden bir emir verildiği açıktır, dedikleri gibi, Batı için en tepe nokta elbette Washington'dur” dedi.

Alman savcılar, 2022 yılında gerçekleşen sabotajla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kişinin kimliği hakkında yalnızca "Volodimir Z." bilgisini geçen savcılar, kişinin boru hatlarına patlayıcı düzenek yerleştiren dalgıçlardan biri olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi ise patlamalarda Ukrayna'nın rolü olduğu iddiasını "saçmalık" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, patlamalarda Ukrayna'nın rolü olduğu iddiasını “Ukrayna'nın Kuzey Akım patlamalarına karışması tamamen saçmalıktır" ifadesinde bulunarak reddetmişti.