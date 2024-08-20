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Rusya, ABD'nin Moskova Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

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#Rusya#Moskova#ABD
Rusya, ABDnin Moskova Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 17:23

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Holmes, ABD'li bazı gazetecilerin ve paralı askerlerin Kursk bölgesine girdiği gerekçesiyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Holmes'un Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, ABD'li gazetecilerin izinsiz şekilde Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinin güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

ABD'li paralı askerlerin de Kursk'ta bulunduğuna dair kanıtların elde edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bu durumun, ABD'nin Ukrayna savaşına doğrudan katılması anlamına geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Ülkemiz sınırını yasa dışı yollardan geçen tüm yabancı uzmanların ve paralı askerlerin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri için meşru askeri hedefler haline geldiği açıkça ifade edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

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#Rusya#Moskova#ABD

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