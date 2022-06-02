Rusya, ABD ve NATO'yu uyarmıştı... Hipersonik füzeler ile vurdu!

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Mariupol'u ele geçiren Rus güçleri ülkenin doğusundaki diğer kentler için de saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusu sert çarpışmalara sahne olurken gözler bir anda ülkenin batısına çevrildi Zira Rusya'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, geçtiğimiz dönemde başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimine silah sağlamakla büyük hata yaptıklarını ilan ederek, bu silah sevkiyatlarının tespit edildiğinde Rus kuvvetlerinin hedefi olacağını açıklamıştı.

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VURURUZ DEMİŞTİ... DEDİĞİNİ YAPTI

Rusya dediğini yaptı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rus güçleri Ukrayna'nın batısındaki ikmal hatlarını vurdu.

Aynı habere göre saldırıda hipersonik füzeler kullanıldı. Haberde 'Ukrayna içindeki NATO tedarik hattına hipersonik füze ile saldırıldı' ifadesine yer verildi.

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Hedef alınan demiryolu tüneli Ukrayna'yı NATO üyesi Slovakya'ya bağlıyor. Demiryolu Lviv ile AB arasındaki ana ulaşım hattı konumunda.

Karadeniz'de bir savaş gemisinden fırlatılan füzelerin Karpat Dağları'ndaki Beskydy demiryolu tünelini vurduğu belirtiliyor.

Söz konusu gelişme ile ilgili Ukrayna'dan ilk resmi açıklama Ukraynalı yetkili Anton Gerashchenko ve Lviv Valisi Maksym Kozytskyy'dan geldi.

İki yetkili de saldırı haberini doğruladı ve saldırının amacının demiryolunu etkisiz hale getirerek ikmal hatlarını sekteye uğratmak olduğunun altını çizdi.

Rus kaynaklar ise saldırıların Kalibr füzeleri ile yapıldığını duyurdu.

Bu hipersonik savaş başlıkları daha önce Mart ayında Ukrayna askeri altyapısında saldırmak için kullanılmıştı.

ABD'YE SERT TEPKİ: YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR

Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklayan ABD'ye tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bu tür yardımlar Ukrayna yönetiminin barış müzakerelerine katılma olasılığını düşürüyor. ABD yangına körükle gidiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "üçüncü bir ülkenin" çatışmalara sürüklendiğini söyledi. ABD'nin kararını dün Başkan Joe Biden kamuoyuna açıklamıştı.

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Rus Donanması, Temmuz 2021'de bir Zirkon hipersonik füzesini test ediyor... (Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı)

RUS HEDEFLERİ MEZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor

BBC'ye konuşan Korgeneral Edward Stringer, "Bu tip silahlarla ön cephenin gerisinde, henüz harekete geçmemiş birlikler hedef alınır. Kullanılan füzelerin menzili bir kilometre bile uzun olsa büyük bir fark yaratabilir" dedi.

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BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams da ABD'nin kararının şimdiye kadar atılan en önemli adım olabileceğini, HİMARS'ın Rus sistemlerine kıyasla çok daha etkili olduğunu söylüyor.

ABD; Ukrayna'ya helikopter, tanksavar silah ve yedek parça yardımı da yapacak.

Rusya'ya karşı yeterince aksiyon almadığı ve Ukrayna'ya destek olmadığı şeklinde eleştirilen Alman Şansölye Scholz'un politikacıların Kiev'i ziyaret etmesini engellemeye çalıştığı ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı azaltmaya çalıştığı iddia ediliyordu.

ALMANYA DA YARDIM GÖNDERİYOR

Almanya hükümeti de Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndereceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoya yaptığı açıklamada gönderilecek olan IRIS-T'nin ülkedeki en iyi füze savunma sistemi olduğunu söyledi, Ukrayna'nın bu sistemle bir şehrin tamamını hava saldırılarına karşı savunabileceğini vurguladı.

Rusya son günlerde özellikle Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını artırmış, çatışmalar Severodonetsk şehrinde yoğunlaştı.

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Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın şehrin yaklaşık yüzde 80'ini ele geçirdiğini tahmin ediyor.

Zelenski, Rusya'nın Severodonetsk'te bir kimyasal tesisi bombalamasına "çılgınlık" diyerek tepki göstermişti.