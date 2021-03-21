Rusya - ABD hattında gerilim sürüyor: Kritik görüşme başladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

Biden'ın Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gecikmemişti.

Rusya ABD Başkanı'nın açıklaması sonrası Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'u Moskova'ya çağırmıştı.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından Antonov'un ABD'den ayrıldığı dakikalardan bir kare paylaşıp, Büyükelçinin, Moskova'da bir dizi toplantıya katılacağı bilgisini vermişti.

Reuters'ın ülke basınında dayandırdığı habere göre, Antonov'u taşıyan uçan başkente indi.

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Antonov "Yapılacak çok işimiz var. Ancak iletişim kanallarının açık tutulmasının ABD'lilerin de önceliği olduğundan şüphem yok" dedi.

Toplantıların ardından Rusya cephesinden yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı ABC canlı yayınında Putin yönetiminin ABD seçimine müdahale ettiği iddiasını dile getirmişti.

ULUSAL İSTİHBARAT DAİRESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Öte yandan, ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna varmıştı.

Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda Trump’ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden’a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova’nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.

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