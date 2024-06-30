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Rusya-ABD arasında Karadeniz restleşmesi

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#ABD#NATO#Rusya
Rusya-ABD arasında Karadeniz restleşmesi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

ABD ordusuna ait insansız hava araçlarının istihbarat toplama amacıyla Karadeniz üzerinde uçuşlarını sürdürmesi Moskova ile Washington arasında mevcut krizlere yenisini ekledi.

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PENTAGON: DEVAM EDECEĞİZ

Karadeniz bölgesinde Amerikan SİHA varlığından rahatsız olan Rusya Savunma Bakanlığı sert bir açıklama yayınlayarak, “Kırım’da Sivastopol şehri sahili geçtiğimiz hafta Ukrayna füzeleri tarafından vurulmadan önce bölgede ABD’ye ait insansız hava aracı bulunuyordu. Kiev rejimine istihbarat aktardığı ortada. ABD’nin doğrudan ihtilafta taraf olduğunu gösteren bu davranış Rusya ile NATO arasında sıcak çatışma riski taşıyor. Olası çatışma çıkması durumunda sorumluluk NATO ülkelerinin olacak” uyarısında bulundu.

Rusya’nın Karadeniz ültimatomuna yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh “Karadeniz bölgesinde uluslararası yasa ve normlar çerçevesinde ABD denizde ve havada keşif uçuşlarını sürdürecek. Herhangi ülke bize yasak koyamaz” dedi. ABD’nin İtalya’daki askeri üssünden kaldırdığı RQ-4 Global Hawk tipi insansız hava araçlarıyla Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı Karadeniz üzerinde uçuşlar gerçekleştirerek gözlediği biliniyor.

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#ABD#NATO#Rusya

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