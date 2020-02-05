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Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Rusya 80 vatandaşını Çin'den tahliye etti

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Rusya 80 vatandaşını Çin'den tahliye etti

Rusya’nın koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinden ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliyesi devam ediyor. 80 kişiyi taşıyan askeri tahliye uçağı bugün Tümen kentine iniş yaptı. İkinci uçağın da kalkış için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Koronavirüsün Çin genelinde hızlıca yayılmasının ardından başta Türkiye olmak üzere Endonezya, Bangladeş, Ukrayna ve Rusya vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

Rusya’ya ait tahliye uçağı Vuhan’dan 80 Rus vatandaşını alarak bugün Rusya'nın Tümen kentindeki havalimanına iniş yaptı. Uçağın inişine ilişkin görüntüler, orduya ait TV kanalı Zvezda’da yayınlandı.

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