Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya 74 şirketle anlaşmalarını sonlandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya# ABD#Şirket
Rusya 74 şirketle anlaşmalarını sonlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 13:43

Rusya, "dost olmayan ülkeler" kategorisindeki 74 şirketle askeri ve teknik işbirliğini sonlandırdı

Haberin Devamı

Rusya, kendilerine yönelik yaptırımlara karşılık olarak aralarında ABD, İngiltere ve Çekya'nın da bulunduğu" dost olmayan ülkeler" kategorisindeki 74 şirketle askeri ve teknik işbirliği anlaşmalarını sonlandırdı.


Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları gerekçesiyle Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı kısıtlamalara ve ambargolara, Rusya'dan misilleme gelmeye devam ediyor. Rus hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya'nın, "dost olmayan ülkeler" kategorisine aldığı ülkelere bağlı 74 şirket ile askeri ve teknik işbirliğinin sonlandırıldığı belirtildi. Rus hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan kararda, "Hükümet, askeri ve teknik işbirliği alanında yaptırım kararı alınan yabancı şiketlerin listesini yayınladı. Listede Bulgaristan, İngiltere, Almanya, Kanada, Litvanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Karadağ, ABD ve Estonya'dan 74 kuruluş yer alıyor. Bu listedeki şirketler ile askeri ve teknik işbirliği yapmak yasaklanmıştır" denildi.

Haberin Devamı


Açıklamada, kararın bazı yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı alındığı ifade edilirken, listede Almanya'dan 21, Bulgaristan'dan 15, Polonya'dan 12, Slovakya'dan 6, Litvanya'dan 5, Çekya'dan 4, İngiltere'den 3, Karadağ'dan 3, ABD'den 2, Kanada'dan 2 ve Estonya'dan 1 şirket yer aldı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... İsveç Başbakanından flaş Türkiye açıklamasıSon dakika... İsveç Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya# ABD#Şirket

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili