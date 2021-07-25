Rusya, 6 yıl sonra Mısır’a turizmi açıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle 9 Ağustos tarihinden itibaren Rusya’dan Mısır’a sefer sayılı uçakların yanı sıra charter uçuşlar da yapılabilecek.

ALTI YILDIR YASAK

Rusya’dan uçaklar Mısır’daki Hurgada ve Şarm el-Şeyh tatil beldelerine sefer gerçekleştirebilecek. Rusya ile Mısır arasında turistik amaçlı uçak seferleri koronavirüs salgınından çok daha önce 2015 yılında Sina yarımadası üzerinde bir Rus havayolu şirketine ait yolcu uçağının terörist saldırı sonucu düşürülmesiyle sonlandırılmıştı. Havada terör olayında 224 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ bağlantılı bir grup üstlenmişti.

KORONA REKOR KIRIYOR

Öte yandan koronavirüs salgını Rusya’da rekor kırmaya devam ediyor. Dün 23 bin 947 yeni vaka saptandığı, 799 kişinin ise hastalıktan öldüğü açıklandı. Salgının daha bulaşıcı olan Delta vakaları yüzünden arttığı belirtilirken son günlerde Moskova’da nispeten bir gerileme yaşandığı da belirtiliyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor