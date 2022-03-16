Rusya 500 kişiyi esir aldı! Canlı kalkan olarak kullanılacaklar...

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Rusya-Ukrayna savaşı bugün 21. gününde. Saldırının başladığı ilk günden beri Rus birliklerinin hedefi olan ve dramatik sahnelere perde olan liman kenti Mariupol'de durum giderek kötüleşiyor. Ukrayna'nın açıkladığı rakamlara göre kentte Rus saldırıları sonucu 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Cehenneme dönen şehirden kaçmayı başaranlar Rus birliklerinin işgali sonrası bölgede çaresizliğin hakim olduğunu söylüyor.

PEŞ PEŞE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Geçtiğimiz hafta kentte vurulan kadın ve doğum hastanesinden gelen görüntüler bir çok hamile kadın ve bebeğin bombaların hedefi olduğunu ortaya koymuştu. Dünyayı sarsan saldırının üzerinden bir kaç gün geçmeden Rus birlikleri bu kez de bir onkoloji hastanesi vurarak yine sivilleri hedef aldı.

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HASTANEYİ ELE GEÇİRDİLER, 500 KİŞİ CANLI KALKAN OLMAK İÇİN REHİN TUTULUYOR

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Stratejik liman kenti Mariupol'den gelen son haber yine bir hastane ile ilgili. İddialara göre Rus birlikleri güney şehrindeki bir hastaneyi ele geçirdi ve içerideki 500 Ukraynalıyı canlı kalkan olarak kullanmak için rehin tutuyorlar.

Bölge valisi Pavlo Kyrylenko'ya göre Rus güçleri, hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladı. Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanede ise Rus askerlerinin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığını söyleyen Kyrykleenko, "Hastaneden çıkmak imkansız, çok sert ateş ediyorlar" dedi.

Hastanenin ana binası bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ancak sağlık personeli bodrumda kurulan derme çatma koğuşlarda hastaları tedavi etmeye devam ediyor.

PREMATÜRE BEBEKLER ORTADA KALDI

Ancak bölgeden gelen tek acı haber bu değil. Günlerdir aralıksız devam eden bombardımandan kaçmak isteyen binlerce kişi bölgeyi terk etti. Aileler akın akın kaçmaya çalışırken Mariupol hastanelerinde umutsuz sahneler vardı. Şehrin üç numaralı hastanesinde, anne babaları ölmüş ya da kenti terk etmek zorunda kalmış küçük prematüre bebekler savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.



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RUSYA'YA KİMSE GÜVENMİYOR

Rusya, sivillerin Ukrayna'yı terk etmesine izin vermek için güvenli koridorlar kurduğunu duyurdu, ancak Ukraynalıların güvenli tahliye konusunda Rusya'ya güvenmediği görüldü. Moskova tarafından oluşturulan tahliye yolları, sivilleri çoğunlukla Rusya'ya ve Belarus'a gönderirken, Rusya koridorların açıklanmasından sonra bile şehirleri roketlerle vurmaya devam etti.

Ukraynalı bir yetkili, şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişinin insani yardım koridoru üzerinden Mariupol'dan kaçmayı başardığını ve şehirden ayrılan 4 bin aracın 570'inin Zaporizhzhia'ya ulaştığını belirtti.

İNSANİ KORİDORLAR OYUNU SURİYE'NİN OYUN KİTABINDAN

Rusya, Ukrayna'daki 'insani koridorlarını' sivil nüfusuna savaş açmak istemediğinin kanıtı olarak lanse ediyor. Ancak Suriye'deki koridor uygulamalarını inceleyen uzmanlar Moskova'nın onları yalnızca aldatıcı bir aksesuar olarak kullandığını iddia ediyor.

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BM'ye göre, 3 milyondan fazla Ukraynalı komşu ülkelerde mülteci olurken, yaklaşık 2 milyonu kendi ülkelerinde yerinden edilmiş durumda.

Suriye uzmanı Sasha Ghosh-Simionoff Insider'a yaptığı açıklamada insani koridorlara saldırma taktiğinin Rusya'nın Suriye'de defalarca uyguladığı bir taktik olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Rusya'nın insani yardım koridorları açmayı kabul etmesi ve daha sonra bu koridorları bombalaması ve insanların çıkmasını engellemesi kuşatma savaşı taktiği. Bunu 2016 yılında Halep'te yaptılar, insani koridorlar açılıyordu ama insanlar yalnızca rejimin kontrolündeki bölgelere gidebiliyordu"





Mariupol kentinde yanmış yüksek binaların havadan görünü



350 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR



Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, dün bölgedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. Ancak 1 Mart’tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı. İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok” ifadelerini kullandı." dedi.

